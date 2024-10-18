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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Зенит
Акрон - Зенит: обзор матча 18 октября 2024
Акрон
18.10.2024, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 5
Завершен
Зенит
16'
А. Мостовой
39'
А. Мостовой
45'
М. Кассьерра
52'
Л. Гонду
85'
Артур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Зенит
87'
Замена
Педро
️️️️
Г. Мантуан
85'
ГОЛ! 0:5!
Артур
Пас отдал
Г. Мантуан
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
М. Кузьмин
76'
75'
Замена
Артур
️️️️
Л. Гонду
75'
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Кассьерра
Вторая желтая
К. Савичев
74'
66'
Замена
Родригао
️️️️
Нино
66'
Замена
В. Караваев
️️️️
Вендел
Замена
В. Хубулов
️️️️
К. Данилин
62'
52'
ГОЛ! 0:4!
Л. Гонду
Пас отдал
Клаудиньо
Желтая карточка
К. Савичев
49'
Замена
Д. Пестряков
️️️️
Б. Димоски
46'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
С. Бакаев
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Кассьерра
Пас отдал
Д. Сантос
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Мостовой
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Мостовой
Пас отдал
Клаудиньо
Замена
Беншимоль
️️️️
А. Дзюба
9'
Травма
А. Дзюба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
7
Беншимоль
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
17
Бакаев
22
Дзюба
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
77
Мостовой
32
Гонду
9
Кассьерра
6
Кузьмин
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
6
Кузьмин
23
Димоски
71
Пестряков
71
Пестряков
23
Димоски
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
22
Дзюба
7
Беншимоль
7
Беншимоль
22
Дзюба
17
Бакаев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
17
Бакаев
33
Нино
5
Родригао
5
Родригао
33
Нино
8
Вендел
15
Караваев
15
Караваев
8
Вендел
31
Мантуан
20
Педро
20
Педро
31
Мантуан
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Акрон
Зенит
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
2
Нарушения
7
1
Офсайды
1
2
Количество передач
260
661
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; АVAR – Павел Кукуян
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Неценко, Коптев)
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