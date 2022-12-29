- 15 февраля
- 12:56 Товарищеский матч. 8-й зимний гол Тюкавина помог «Динамо» победить «Аланию» (3:2) 1
- 13 февраля
- 11:50 Фото «Уфа» бесплатно подписала полузащитника «Алании»
- 31 января
- 18:45 Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Аланию» (6:0), у Чалова хет-трик 4
- 29 декабря 2022
- 08:50 «Алания» хочет избавиться от Ташаева. Он пробыл в клубе пять месяцев 2
- 13 декабря 2022
- 19:33 «Алания» купила защитника «Уфы» за 75 тысяч 1
- 8 декабря 2022
- 22:23 «Осетия в этом нуждается». Тренер «Алании» назвал задачу команды на сезон 1
- 16 ноября 2022
- 16:57 Кубок России. «Акрон» победил «Аланию» в 1/8 финала и вышел в плей-офф 1
- 2 ноября 2022
- 21:37 Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги 7
- 10 октября 2022
- 21:30 Первая лига. «Алания» обыграла «Арсенал» и вышла на первое место 4
- 9 октября 2022
- 00:16 «Черноморец» победил «Аланию-2» в дебютном матче Зырянова
- 9 сентября 2022
- 13:23 «Почему не «Алания»?» Первый тренер Дзагоева удивлен, что его ученик перешел в «Рубин» 2
- 5 сентября 2022
- 01:11 «Так просто нельзя». Слуцкий раскритиковал судейство в матче с «Аланией» 4
- 4 сентября 2022
- 19:59 «Рубин» упустил победу над «Аланией», ведя 2:0 до 82-й минуты, и опустился на 8-е место 7
- 17:19 Фото Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией» 1
- 14:18 Видео «Я дома». Домингес – о возвращении в Казань 3
- 3 сентября 2022
- 20:11 Фото Чемпион России в составе «Рубина» Домингес посетит матч казанцев с «Аланией»
- 14:32 Дзагоев ответил, будет ли он праздновать возможный гол в ворота «Алании»
- 29 августа 2022
- 18:34 Фото «Алания» арендовала полузащитника «Локомотива» 1
- 19 августа 2022
- 16:43 Фото «Алания» арендовала вингера «Химок» 1
- 18 августа 2022
- 22:22 ЦСКА отпустил двух своих воспитанников в другие клубы
- 9 августа 2022
- 14:43 Гогниев может возглавить «Урал» 3
- 29 июля 2022
- 20:31 Фото «Алания» подписала экс-игрока «Динамо» и «Спартака» 1
- 27 июля 2022
- 13:15 «Алания» просмотрит экс-игрока «Спартака» и «Динамо»
- 24 июля 2022
- 09:59 Для «Алании» сделают копию чемпионского кубка-1995. Клуб его потерял