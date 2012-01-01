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    Алания - результаты

    Город Владикавказ
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://spartak-vladikavkaz.ru/
    Стадион им. С.Билимханова
    Тренер Заур Тедеев
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 17:00 Алания 2:1 Уфа
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 13:00 Енисей 2:0 Алания
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Алания 1:3 Родина
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Балтика 2:1 Алания
    16 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Алания 3:3 Акрон
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Краснодар-2 0:3 Алания
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Алания 4:1 СКА-Хабаровск
    13 тур
    		10 октября, понедельник 19:30 Арсенал 0:2 Алания
    12 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Алания 3:1 Шинник
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Волгарь 0:0 Алания
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Алания 1:0 Велес
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Алания 4:2 КАМАЗ
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Рубин 2:2 Алания
    7 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Алания 1:2 Волга
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Кубань 1:2 Алания
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Алания 1:0 Нефтехимик
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Уфа 1:3 Алания
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Алания 1:1 Енисей
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Родина 1:3 Алания
    1 тур
    		18 июля, понедельник 20:00 Алания 0:0 Динамо Мх
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