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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Алания
Результаты
€ 2 млн
Алания - результаты матчей
Владикавказ
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fcalania.com/
Тренер:
Дмитрий Фомин
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Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Первая лига. 2024/2025
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. Первая лига. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Первая лига. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ФНЛ. 2021/2022
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ФНЛ. 2020/2021
Товарищеские матчи. 2020
Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2019/2020
Россия. Кубок. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018
Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017
Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2013/2014
Россия. Премьер-Лига. 2012/2013
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2012/2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012
Россия. Премьер-Лига. 2010
Россия. Первый дивизион. 2008
Россия. Премьер-лига. 2005
Россия. Премьер-лига. 2004
Россия. Премьер-лига. 2003
Россия. Премьер-лига. 2002
Чемпионат России. 2001
Чемпионат России. 2000
Чемпионат России. 1999
Чемпионат России. 1998
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1994
Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
12.09 | 13:00
Сибирь
0 : 0
Алания
06.09 | 18:00
Алания
0 : 0
Динамо Вл
30.08 | 14:00
Калуга
1 : 1
Алания
22.08 | 16:30
Машук-КМВ
0 : 0
Алания
16.08 | 16:00
Алания
2 : 0
Динамо Киров
08.08 | 17:00
Сокол
2 : 1
Алания
02.08 | 16:00
Алания
1 : 1
Волгарь
26.07 | 16:00
Динамо Бр
0 : 4
Алания
19.07 | 17:00
Родина-2
2 : 1
Алания
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