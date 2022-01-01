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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Алания
Состав
€ 2 млн
Алания - состав команды
Владикавказ
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fcalania.com/
Тренер:
Дмитрий Фомин
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Бязров Давид
Вра
23
€ 0.175 млн
23
Натабашвили Георгий
Вра
26
€ 0.075 млн
16
Багаев Руслан
Вра
21
-
0
Bagaev Ruslan
Вра
-
19
Бутаев Аллон
Защ
30
€ 0.2 млн
92
Станисавлевич Алекса
Защ
20
€ 0.15 млн
5
Багаев Алан
Защ
35
€ 0.05 млн
95
Гогниев Спартак
Защ
22
€ 0.05 млн
8
Кусков Артур
Защ
22
€ 0.025 млн
87
Булацев Тимур
Защ
19
-
4
Качмазов Сослан
Защ
35
-
37
Гаглоев Тарас
Пол
21
€ 0.2 млн
9
Закиров Артем
Пол
24
€ 0.2 млн
75
Огоев Сармат
Пол
19
€ 0.15 млн
56
Рамонов Заурбек
Пол
20
€ 0.125 млн
20
Кобесов Давид
Пол
26
€ 0.1 млн
21
Козырев Артур
Пол
19
€ 0.1 млн
11
Черткоев Дато
Пол
27
€ 0.1 млн
8
Хугаев Алан
Пол
35
€ 0.075 млн
76
Нафиков Виктор
Пол
23
€ 0.075 млн
15
Цаллагов Ибрагим
Пол
35
€ 0.05 млн
76
Каркузаев Георгий
Пол
17
€ 0.05 млн
23
Гиоев Алан
Пол
24
-
71
Ревазов Арсен
Пол
19
-
20
Белов Артем
Пол
-
11
Матюшенко Иван
Нап
28
€ 0.3 млн
7
Гурциев Батраз
Нап
27
€ 0.25 млн
99
Абдулхамидов Махач
Нап
24
€ 0.225 млн
14
Амиралиев Анзор
Нап
23
€ 0.15 млн
57
Тепсикоев Давид
Нап
18
€ 0.025 млн
27
Гогниев Руслан
Нап
24
€ 0.025 млн
52
Четоев Тимур
Нап
21
-
25
Кокоев Давид
Нап
19
-
86
Дзестелов Майрам
Нап
18
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 14, нападающих: 9
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