«Текстильщик» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.83

08 ноября 2025 10:31
Текстильщик - Алания
09 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
1.83
Победа «Текстильщика»
9 ноября состоится матч 17-го тура Второй лиги А между «Текстильщиком» и «Аланией». Команды подходят к игре с разной динамикой – хозяева в отличной форме, а гости продолжают серию поражений. Встреча пройдeт в Иванове и обещает стать очередным испытанием для «Алании».

«Текстильщик»

Ивановский клуб набрал 26 очков и занимает 4-е место. Команда в великолепной форме: три победы подряд, общая разница мячей в этих встречах – 8:0. «Текстильщик» уверенно действует в атаке и при этом надeжно обороняется. За последние пять матчей коллектив пропустил всего трижды, при этом забил девять голов. Тимур Мелекесцев остаeтся ключевой фигурой – на его счету шесть мячей в чемпионате. Отдельно стоит отметить прогресс команды в игре на выезде, однако именно дома «Текстильщик» традиционно играет с позиции силы, делая ставку на высокий прессинг и скоростные фланги.

«Алания»

Осетинская команда проводит не лучший сезон – 14 очков и 9-я позиция в таблице. «Алания» проиграла три последних матча, а общая разница голов в них – 2:9. В защите команда допускает много позиционных ошибок, особенно при стандартах. В атаке же не хватает стабильности: за последние пять игр – всего четыре забитых гола. Лидер нападения Дато Черткоев (2 мяча) старается тащить команду, но поддержки от партнeров минимум. Три поражения подряд сильно ударили по уверенности, и даже на выезде коллектив выглядит уязвимо.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • 4-е место, 26 очков
  • Три победы подряд с общим счeтом 8:0
  • Средние показатели: 1.80 забито и 0.60 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 4 последних матчах

«Алания»

  • 9-е место, 14 очков
  • Три поражения подряд
  • Средние показатели: 0.80 забито и 1.80 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
33% (2)
0% (0)
67% (4)
6
Забитых мячей
14
1
В среднем за матч
2.33
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Текстильщик
3 : 0
09.11.2025
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Алания
1 : 2
14.09.2025
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
0 : 4
06.03.2022
Алания
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4 : 0
29.08.2021
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0 : 2
24.03.2021
Алания
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
3 : 1
27.09.2020
Текстильщик
Показать все

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Алания»

«Текстильщик» сейчас демонстрирует сбалансированный и результативный футбол. Команда уверенно контролирует ход матчей, а на своeм поле выглядит особенно мощно. «Алания» же находится в глубоком игровом спаде: ослабленная оборона и слабая реализация не позволяют рассчитывать на очки в матчах против команд из верхней части таблицы. Учитывая форму хозяев, их устойчивость в защите и эффективность в атаке, шансы «Алании» на успех минимальны. Вероятнее всего, «Текстильщик» продолжит победную серию и забьeт как минимум дважды.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.83
  • Индивидуальный тотал «Текстильщика» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.83
Победа «Текстильщика»
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Текстильщик
