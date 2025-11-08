9 ноября состоится матч 17-го тура Второй лиги А между «Текстильщиком» и «Аланией». Команды подходят к игре с разной динамикой – хозяева в отличной форме, а гости продолжают серию поражений. Встреча пройдeт в Иванове и обещает стать очередным испытанием для «Алании».

«Текстильщик»

Ивановский клуб набрал 26 очков и занимает 4-е место. Команда в великолепной форме: три победы подряд, общая разница мячей в этих встречах – 8:0. «Текстильщик» уверенно действует в атаке и при этом надeжно обороняется. За последние пять матчей коллектив пропустил всего трижды, при этом забил девять голов. Тимур Мелекесцев остаeтся ключевой фигурой – на его счету шесть мячей в чемпионате. Отдельно стоит отметить прогресс команды в игре на выезде, однако именно дома «Текстильщик» традиционно играет с позиции силы, делая ставку на высокий прессинг и скоростные фланги.

«Алания»

Осетинская команда проводит не лучший сезон – 14 очков и 9-я позиция в таблице. «Алания» проиграла три последних матча, а общая разница голов в них – 2:9. В защите команда допускает много позиционных ошибок, особенно при стандартах. В атаке же не хватает стабильности: за последние пять игр – всего четыре забитых гола. Лидер нападения Дато Черткоев (2 мяча) старается тащить команду, но поддержки от партнeров минимум. Три поражения подряд сильно ударили по уверенности, и даже на выезде коллектив выглядит уязвимо.

Факты о командах

«Текстильщик»

4-е место, 26 очков

Три победы подряд с общим счeтом 8:0

Средние показатели: 1.80 забито и 0.60 пропущено за 5 игр

Забивает в 4 последних матчах

«Алания»

9-е место, 14 очков

Три поражения подряд

Средние показатели: 0.80 забито и 1.80 пропущено за 5 игр

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Алания»

«Текстильщик» сейчас демонстрирует сбалансированный и результативный футбол. Команда уверенно контролирует ход матчей, а на своeм поле выглядит особенно мощно. «Алания» же находится в глубоком игровом спаде: ослабленная оборона и слабая реализация не позволяют рассчитывать на очки в матчах против команд из верхней части таблицы. Учитывая форму хозяев, их устойчивость в защите и эффективность в атаке, шансы «Алании» на успех минимальны. Вероятнее всего, «Текстильщик» продолжит победную серию и забьeт как минимум дважды.

