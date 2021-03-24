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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Алания
Текстильщик - Алания: обзор матча 24 марта 2021
Текстильщик
24.03.2021, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 2
Завершен
Алания
90+5'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Алания
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Б. Гурциев
60'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
В. Хубулов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Анатолий Катрич
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
76
Александр Агеев
АП
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Смирнов
17
Фомин
95
Губочкин
5
Морозов
23
Макушкин
90
Хрипков
0
Машуков
7
Горюшкин
77
Катрич
7
Шленкин
2-3-1-3-1
25
Солдатенко
15
Кочиев
30
Шавлохов
8
Хугаев
21
Кокоев
10
Кобесов
88
Кобесов
8
Хубулов
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
8
Хубулов
7
Гурциев
7
Гурциев
8
Хубулов
Остались в запасе
Текстильщик
Алания
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
9
Илья Мосейчук
ПВ
76
Александр Агеев
АП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
77
Владимир Романенко
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
5
Александр Сметанкин
ПП
Главный тренер
Сергей Павлов
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
12
Содик Рашид
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
9
Илья Мосейчук
ПВ
76
Александр Агеев
АП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
77
Владимир Романенко
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
5
Александр Сметанкин
ПП
Остались в запасе
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
12
Содик Рашид
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Текстильщик - Алания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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