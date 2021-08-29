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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Текстильщик
Алания - Текстильщик: обзор матча 29 августа 2021
Алания
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
4 : 0
Завершен
Текстильщик
6'
И. Машуков
20'
В. Стеклов (АГ)
71'
А. Татаев
90+5'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Текстильщик
ГОЛ! 4:0!
Б. Гурциев
90'
+5
Желтая карточка
А. Цараев
90'
+2
87'
Желтая карточка
И. Мосейчук
Замена
Х. Кочиев
️️️️
А. Татаев
75'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
И. Машуков
73'
ГОЛ! 3:0!
А. Татаев
71'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Н. Гиоргобиани
68'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Эльдарушев
67'
64'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
В. Сергеев
64'
Замена
М. Бачинский
️️️️
Д. Рудаков
62'
Желтая карточка
В. Сергеев
46'
Замена
Д. Рудаков
️️️️
А. Губочкин
46'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Е. Пруцев
Замена
Д. Шавлохов
️️️️
А. Багаев
46'
Желтая карточка
А. Бутаев
45'
+4
30'
Желтая карточка
А. Губочкин
30'
Желтая карточка
А. Хрипков
25'
Замена
А. Макушкин
️️️️
С. Косицин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Стеклов
20'
ГОЛ! 1:0!
И. Машуков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
3-1-3-3
91
Томаев
5
Татаев
5
Багаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
11
Эльдарушев
97
Магомедов
4-1-3-1-1
1
Смирнов
88
Обивалин
95
Губочкин
90
Хрипков
19
Косицин
7
Шведюк
7
Горюшкин
20
Стеклов
0
Машуков
11
Пруцев
14
Сергеев
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
5
Татаев
15
Кочиев
15
Кочиев
5
Татаев
5
Багаев
30
Шавлохов
30
Шавлохов
5
Багаев
11
Эльдарушев
10
Кобесов
10
Кобесов
11
Эльдарушев
14
Машуков
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Машуков
11
Пруцев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
11
Пруцев
19
Косицин
23
Макушкин
23
Макушкин
19
Косицин
95
Губочкин
17
Рудаков
17
Рудаков
95
Губочкин
Рудаков
77
Бачинский
77
Бачинский
Рудаков
14
Сергеев
97
Гогричиани
97
Гогричиани
14
Сергеев
Остались в запасе
Алания
Текстильщик
31
Георгий Туаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
95
Максим Едапин
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
31
Георгий Туаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Алания - Текстильщик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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3 : 0
31.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
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3 : 0
08.11.2026
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Волга
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Текстильщик
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Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
им. С.Билимханова
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