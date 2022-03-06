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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Алания
Текстильщик - Алания: обзор матча 06 марта 2022
Текстильщик
06.03.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 4
Завершен
Алания
45'
С. Матвийчук (АГ)
48'
Б. Гурциев
61'
Б. Хадарцев
79'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Алания
Желтая карточка
И. Шведюк
90'
+2
79'
ГОЛ! 0:4!
И. Машуков
Желтая карточка
С. Матвийчук
78'
75'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Засеев
Замена
Х. Машуков
️️️️
Р. Гиголаев
73'
70'
Замена
И. Машуков
️️️️
Б. Гурциев
Замена
А. Шленкин
️️️️
Г. Гогричиани
69'
Замена
В. Стеклов
️️️️
А. Рогов
64'
63'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
В. Хубулов
63'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Б. Хадарцев
61'
ГОЛ! 0:3!
Б. Хадарцев
48'
ГОЛ! 0:2!
Б. Гурциев
46'
Замена
А. Бутаев
️️️️
С. Качмазов
Замена
Т. Аванесян
️️️️
В. Сергеев
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Матвийчук
36'
Желтая карточка
Х. Кочиев
Желтая карточка
Г. Гогричиани
12'
Желтая карточка
В. Сергеев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Текстильщик
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
59
Тигран Аванесян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Алания
31
Георгий Туаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-3-2
1
Смирнов
20
Малания
90
Хрипков
62
Карпов
5
Матвийчук
7
Шведюк
13
Гиголаев
10
Рогов
7
Горюшкин
14
Сергеев
97
Гогричиани
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
5
Татаев
15
Кочиев
4
Качмазов
13
Засеев
80
Хосонов
7
Гурциев
15
Хабалов
8
Хубулов
10
Хадарцев
22
Цараев
13
Гиголаев
0
Машуков
0
Машуков
13
Гиголаев
14
Сергеев
59
Аванесян
59
Аванесян
14
Сергеев
10
Рогов
20
Стеклов
20
Стеклов
10
Рогов
97
Гогричиани
7
Шленкин
7
Шленкин
97
Гогричиани
8
Хубулов
13
Григорьев
13
Григорьев
8
Хубулов
4
Качмазов
19
Бутаев
19
Бутаев
4
Качмазов
13
Засеев
71
Дзахов
71
Дзахов
13
Засеев
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Хадарцев
7
Гурциев
14
Машуков
14
Машуков
7
Гурциев
Остались в запасе
Текстильщик
Алания
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
81
Максим Сидоров
АП
Главный тренер
Андрей Аксенов
31
Георгий Туаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
81
Максим Сидоров
АП
Остались в запасе
31
Георгий Туаев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
Главный тренер
Андрей Аксенов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Текстильщик - Алания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Текстильщик
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