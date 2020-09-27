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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Текстильщик
Алания - Текстильщик: обзор матча 27 сентября 2020
Алания
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 1
Завершен
Текстильщик
4'
Х. Кочиев
33'
А. Хабалов
40'
Б. Гурциев
23'
А. Губочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Текстильщик
84'
Желтая карточка
М. Батов
80'
Замена
В. Альшанский
️️️️
М. Сидоров
Замена
А. Цараев
️️️️
Д. Кобесов
77'
70'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Горюшкин
Замена
А. Хугаев
️️️️
Б. Магомедов
69'
67'
Замена
А. Солодков
️️️️
В. Романенко
Замена
С. Крамаренко
️️️️
А. Хабалов
65'
64'
Желтая карточка
В. Романенко
Замена
В. Хубулов
️️️️
Б. Гурциев
64'
63'
Замена
М. Батов
️️️️
Е. Маричев
60'
Желтая карточка
А. Губочкин
58'
Желтая карточка
Е. Маричев
Замена
️️️️
Р. Суанов
46'
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
М. Бачинский
ГОЛ! 3:1!
Б. Гурциев
40'
34'
Желтая карточка
Х. Аппаев
ГОЛ! 2:1!
А. Хабалов
33'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Губочкин
Желтая карточка
А. Хабалов
6'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кочиев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
19
Бутаев
15
Кочиев
10
Кобесов
21
Кокоев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
7
Гурциев
99
Суанов
3-1-1-3-2
35
Киселев
88
Обивалин
95
Губочкин
17
Фомин
8
Мухаметзянов
7
Горюшкин
77
Романенко
81
Сидоров
37
Маричев
14
Аппаев
77
Бачинский
7
Гурциев
8
Хубулов
8
Хубулов
7
Гурциев
10
Кобесов
22
Цараев
22
Цараев
10
Кобесов
97
Магомедов
8
Хугаев
8
Хугаев
97
Магомедов
15
Хабалов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Хабалов
77
Бачинский
76
Агеев
76
Агеев
77
Бачинский
7
Горюшкин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
7
Горюшкин
77
Романенко
8
Солодков
8
Солодков
77
Романенко
81
Сидоров
30
Альшанский
30
Альшанский
81
Сидоров
37
Маричев
17
Батов
17
Батов
37
Маричев
Остались в запасе
Алания
Текстильщик
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Алания - Текстильщик
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
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Алания
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Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Спартак
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