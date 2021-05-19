Гендиректор «Химок» – о Пиняеве и Соколове: «Большая вероятность, что они перейдут к нам»

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию об интересе клуба к футболистам «Чертаново» Сергею Пиняеву и Артему Соколову.

– Соколов и Пиняев из «Чертанова» ходят на каждый домашний матч «Химок»…

– Конечно, скрывать не буду, мне бы хотелось, чтобы они перешли в «Химки» и играли. Я считаю, что сейчас очень интересная возможность реально ребятам дать поиграть в премьер-лиге с серьезными партнерами.

– По Соколову и Пиняеву идут переговоры сейчас?

– Да, конечно.

– Какова вероятность, что они будут в «Химках»?

– Большая.