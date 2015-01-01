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    Гендиректор «Химок» – о Пиняеве и Соколове: «Большая вероятность, что они перейдут к нам»

    Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию об интересе клуба к футболистам «Чертаново» Сергею Пиняеву и Артему Соколову.

    – Соколов и Пиняев из «Чертанова» ходят на каждый домашний матч «Химок»…

    – Конечно, скрывать не буду, мне бы хотелось, чтобы они перешли в «Химки» и играли. Я считаю, что сейчас очень интересная возможность реально ребятам дать поиграть в премьер-лиге с серьезными партнерами.

    – По Соколову и Пиняеву идут переговоры сейчас?

    – Да, конечно.

    – Какова вероятность, что они будут в «Химках»?

    – Большая.

    • По информации «СЭ», «Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам».
    • Сообщалось, что на хавбека также претендует ряд европейских клубов и «Зенит».
    • В сезоне-2020/21 в его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Соколов забил 3 гола и отдал ассист в 14 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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