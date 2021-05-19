Гендиректор «Химок» – о Пиняеве и Соколове: «Большая вероятность, что они перейдут к нам»

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию об интересе клуба к футболистам «Чертаново» Сергею Пиняеву и Артему Соколову.
– Соколов и Пиняев из «Чертанова» ходят на каждый домашний матч «Химок»…
– Конечно, скрывать не буду, мне бы хотелось, чтобы они перешли в «Химки» и играли. Я считаю, что сейчас очень интересная возможность реально ребятам дать поиграть в премьер-лиге с серьезными партнерами.
– По Соколову и Пиняеву идут переговоры сейчас?
– Да, конечно.
– Какова вероятность, что они будут в «Химках»?
– Большая.
- По информации «СЭ», «Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам».
- Сообщалось, что на хавбека также претендует ряд европейских клубов и «Зенит».
- В сезоне-2020/21 в его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Соколов забил 3 гола и отдал ассист в 14 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»