«СЭ»: «Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам»

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев заинтересовал «Барселону», утверждает «СЭ».

По информации источника, каталонцы рассматривают вариант с подписанием 16-летнего футболиста и последующей его арендой в «Химки».

Также на хавбека претендует ряд европейских клубов и «Зенит».