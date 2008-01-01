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    «СЭ»: «Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам»

    Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев заинтересовал «Барселону», утверждает «СЭ».

    По информации источника, каталонцы рассматривают вариант с подписанием 16-летнего футболиста и последующей его арендой в «Химки».

    Также на хавбека претендует ряд европейских клубов и «Зенит».

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
    • Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1172

      кто там 17 минут назад

      Главное не в зенит)
      А так 16 лет, еще успеют в Европе из него сделать футболиста если не пустышка.

      0
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      Рейтинг: +10172

      Hektor 84 1 час назад

      МЮ его так просто не отпустит

      0
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      Рейтинг: +34

      Lucky_Strike > Hektor 84 51 минуту назад

      МЮ он и не нужен, а если так бы и хотели, то подписали сразу же и слишком какая то живая реклама игроку, а на практике, как всегда, дерево и сколько таких звезд было уже, а где они все тогда никто не знает

      0
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      Рейтинг: -921

      СуперПАВ9 1 час назад

      Бред не пойдет на понижение

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