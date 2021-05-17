«СЭ»: «Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам»

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев заинтересовал «Барселону», утверждает «СЭ».
По информации источника, каталонцы рассматривают вариант с подписанием 16-летнего футболиста и последующей его арендой в «Химки».
Также на хавбека претендует ряд европейских клубов и «Зенит».
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
- Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Спорт-Экспресс»