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  • «СЭ»: «Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам»

«СЭ»: «Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам»

17 мая 2021, 09:55
11

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев заинтересовал «Барселону», утверждает «СЭ».

По информации источника, каталонцы рассматривают вариант с подписанием 16-летнего футболиста и последующей его арендой в «Химки».

Также на хавбека претендует ряд европейских клубов и «Зенит».

  • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
  • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
  • Весной 2018-го и зимой 2019-го года россиянин был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Чертаново Химки Зенит Пиняев Сергей
Комментарии (11)
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Hektor 84
1621235854
МЮ его так просто не отпустит
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кто там
1621239305
Главное не в зенит) А так 16 лет, еще успеют в Европе из него сделать футболиста если не пустышка.
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Axe111
1621241800
Поржал
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BlackMurderDeco
1621243336
Вообще , у него стиль похож на гнабри, сане, де брюйне, салаха, для его возраста он шикарно владеет всем, но опять же уровень фнл и тех же евроклубов, хотя если его раскусить то это звезда российского футбола несомненно , но в будущем, главное не зазнаться, немного напоминает Аршавина в лучшие годы, но, в лучшие годы Аршавина, он в 16 лет его переплюнул
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Snek
1621245396
В Зените его талант загубят, лучше пусть идёт в Барсу и в аренду в Химки, там Черевченко поможет раскрыться.
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Raider26
1621248991
У нас в появилась Барселона (как Арсенал Тула) в России? Из какого города? ))
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WZ
1621255266
Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев заинтересовал «Барселону», утверждает «СЭ». "СЭ", похмелиться нужно....
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