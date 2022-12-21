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    «Локомотив» выкупит еще одного игрока «Крыльев» и отдаст его в аренду

    Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов может перейти в «Локомотив».

    «Уже этой зимой «Локомотив» планирует активировать опцию выкупа из Самары еще одного воспитанника академии «Чертаново» — универсального атакующего хавбека Артема Соколова.

    По моим данным, отступные за этого 19-летнего парня составляют 35 миллионов рублей. 30% от суммы – 10,5 миллиона – достанется «Химкам» (предыдущий клуб Соколова – прим. «Бомбардира»), как было прописано в их договоре с «Крыльями Советов».

    Перед началом сезона «Крылья» планировали переподписать с Соколовым контракт на улучшенных условиях (как с Пиняевым и Глушенковым) и увеличить сумму неустойки за его досрочный уход. Однако, игрок отказался и в результате стал получать меньше практики.

    Вместе с тем агент Андреев, чьим клиентом является Соколов, не был заинтересован в продлении его соглашения с «Крыльями». Позиции Паши на Волге ослабли, пришли новые менеджеры и оставлять своего футболиста там, где он вряд ли будет играть — слишком рискованно.

    По моим данным, «Локо» хочет до лета отправить Соколова в аренду. По нему есть интерес от клубов второй восьмерки РПЛ», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Соколов провел 11 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • «Локомотив» также планирует выкупить у «Крыльев» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
    • Сообщалось, что «Локо» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +480

      Таврида 55 минут назад

      «Локо» хочет до лета отправить Соколова в аренду. По нему есть интерес от клубов второй восьмерки РПЛ». От самого Локомотива получается?)

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