Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» выкупит еще одного игрока «Крыльев» и отдаст его в аренду

«Локомотив» выкупит еще одного игрока «Крыльев» и отдаст его в аренду

21 декабря 2022, 13:31
2

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов может перейти в «Локомотив».

«Уже этой зимой «Локомотив» планирует активировать опцию выкупа из Самары еще одного воспитанника академии «Чертаново» — универсального атакующего хавбека Артема Соколова.

По моим данным, отступные за этого 19-летнего парня составляют 35 миллионов рублей. 30% от суммы – 10,5 миллиона – достанется «Химкам» (предыдущий клуб Соколова – прим. «Бомбардира»), как было прописано в их договоре с «Крыльями Советов».

Перед началом сезона «Крылья» планировали переподписать с Соколовым контракт на улучшенных условиях (как с Пиняевым и Глушенковым) и увеличить сумму неустойки за его досрочный уход. Однако, игрок отказался и в результате стал получать меньше практики.

Вместе с тем агент Андреев, чьим клиентом является Соколов, не был заинтересован в продлении его соглашения с «Крыльями». Позиции Паши на Волге ослабли, пришли новые менеджеры и оставлять своего футболиста там, где он вряд ли будет играть — слишком рискованно.

По моим данным, «Локо» хочет до лета отправить Соколова в аренду. По нему есть интерес от клубов второй восьмерки РПЛ», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • Соколов провел 11 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
  • «Локомотив» также планирует выкупить у «Крыльев» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
  • Сообщалось, что «Локо» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний» 2
«Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России
Хавбек «Крыльев» ответил на вопрос о переходе в «Локомотив»
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Соколов Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1671622385
«Локо» хочет до лета отправить Соколова в аренду. По нему есть интерес от клубов второй восьмерки РПЛ». От самого Локомотива получается?)
Ответить
eugen-han
1671625879
Соколов не уровень Крыльев,- это факт. То что он перспективный футболист - это бесспорно, но никто ему шанс давать в долгую не будет, и по этому он естественно и логично потерял игровое время и практику ... тем более что, косячил в середине поля и привозил голевые атаки соперников на долю обороны команды.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
111
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
4
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
17
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
44
Все новости
Все новости
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
17
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
44
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
5
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
14
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
3
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+