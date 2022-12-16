«Локомотив» заплатит «Крыльям Советов» за футболистов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в сумме около 700 миллионов рублей.

«За Пиняева «Локомотив» заплатит 200 миллионов рублей отступных и 60 миллионов подписного бонуса игроку, а агенты получат больше – около 140 миллионов.

За Глушенкова, помимо 200 миллионов рублей отступных, будут выплачены 50 миллионов футболисту в качестве подписного бонуса, а также 50 миллионов – агентам.

В сумме железнодорожники потратят на переход двоих игроков порядка 700 миллионов рублей (более 10 миллионов евро)», – сообщает «РБ Спорт».

Московский клуб будет обязан выплатить полную сумму в течение месяца после подписания трансферного листа, а не в рассрочку, как сообщалось ранее. Официально сделка может быть оформлена в январе.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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