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    «Локомотив» заплатит за Пиняева и Глушенкова больше, чем ожидалось. Агенты получат почти 200 миллионов рублей

    «Локомотив» заплатит «Крыльям Советов» за футболистов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в сумме около 700 миллионов рублей.

    «За Пиняева «Локомотив» заплатит 200 миллионов рублей отступных и 60 миллионов подписного бонуса игроку, а агенты получат больше – около 140 миллионов.

    За Глушенкова, помимо 200 миллионов рублей отступных, будут выплачены 50 миллионов футболисту в качестве подписного бонуса, а также 50 миллионов – агентам.

    В сумме железнодорожники потратят на переход двоих игроков порядка 700 миллионов рублей (более 10 миллионов евро)», – сообщает «РБ Спорт».

    Московский клуб будет обязан выплатить полную сумму в течение месяца после подписания трансферного листа, а не в рассрочку, как сообщалось ранее. Официально сделка может быть оформлена в январе.

    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17601

      paracetamol 1 минуту назад

      Плати, раз своих продали!

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