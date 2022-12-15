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    «Локомотив» заплатит «Крыльям» за Пиняева и Глушенкова в рассрочку

    Стали известны финансовые детали сделки между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» по выкупу Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

    «Отступные за обоих будут выплачены в рассрочку. Так договорились «Локо» и «Крылья», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.

    • «Локомотив» выкупит Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей.
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      Рыло свина 1 час назад

      с аферистами дел иметь нельзя, если КС поведутся, то значит кто-то взял на лапу из руководства КС.

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