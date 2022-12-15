«Локомотив» заплатит «Крыльям» за Пиняева и Глушенкова в рассрочку

Стали известны финансовые детали сделки между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» по выкупу Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Отступные за обоих будут выплачены в рассрочку. Так договорились «Локо» и «Крылья», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.

«Локомотив» выкупит Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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