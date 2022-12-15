«Локомотив» выкупает Пиняева и Глушенкова у «Крыльев» за 400 миллионов рублей (Иван Карпов)

Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков продолжат карьеру в «Локомотиве».

«Локомотив» прислал в «Крылья Советов» бумагу о том, что москвичи активируют опцию выкупа двух футболистов: Глушенкова и Пиняева. Сумма – 400 миллионов рублей (по 200 миллионов за каждого)», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

«Локомотив» идет на 14-м месте (зона стыков) в чемпионате.

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