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    • «Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России

    «Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России

    «Челябинск» арендует у «Крыльев Советов» 21-летнего экс-хавбека молодежной сборной России Артема Соколова до конца сезона.

    Клуб Второй лиги возьмет на себя выплату зарплаты, сам полузащитник пошел на понижение оклада. Он уже находится на сборе «Челябинска» в Турции

    Перед воспитанником «Чертаново» стоит задача оправиться от травм и вернуться на прежний уровень ожиданий.

    • В первой части сезона Соколов выступал на правах аренды в «Торпедо», провел 6 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Он сыграл 3 матча за молодежную сборную России в 2022 году.
    • Соколов провел 37 игр в РПЛ за «Химки», «Пари НН» и «Крылья Советов».
    • «Челябинск» выиграл турнир в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги осенью прошлого года.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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