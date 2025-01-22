«Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России

«Челябинск» арендует у «Крыльев Советов» 21-летнего экс-хавбека молодежной сборной России Артема Соколова до конца сезона.

Клуб Второй лиги возьмет на себя выплату зарплаты, сам полузащитник пошел на понижение оклада. Он уже находится на сборе «Челябинска» в Турции

Перед воспитанником «Чертаново» стоит задача оправиться от травм и вернуться на прежний уровень ожиданий.