«Крылья Советов» отдадут в аренду экс-игрока молодежной сборной России

«Челябинск» арендует у «Крыльев Советов» 21-летнего экс-хавбека молодежной сборной России Артема Соколова до конца сезона.
Клуб Второй лиги возьмет на себя выплату зарплаты, сам полузащитник пошел на понижение оклада. Он уже находится на сборе «Челябинска» в Турции
Перед воспитанником «Чертаново» стоит задача оправиться от травм и вернуться на прежний уровень ожиданий.
- В первой части сезона Соколов выступал на правах аренды в «Торпедо», провел 6 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Он сыграл 3 матча за молодежную сборную России в 2022 году.
- Соколов провел 37 игр в РПЛ за «Химки», «Пари НН» и «Крылья Советов».
- «Челябинск» выиграл турнир в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги осенью прошлого года.