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    18-летний Соколов на выходных подпишет контракт с «Крыльями». Зарплата – 500 тысяч рублей в месяц («РБ-Спорт»)

    Полузащитник «Химок» Артем Соколов подпишет контракт с «Крыльями Советов» на выходных, 22-23 января.

    По информации «РБ-Спорт», 18-летний игрок будет зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц плюс премиальные.

    «Крылья» также подпишут 19-летнего защитника «Олимпа-Долгопрудного» Яна Гудкова. Его месячная зарплата составит 250 тысяч рублей плюс премиальные.

    • Соколов выступал за «Химки» с июня 2021 года.
    • Он сделал 1 ассист в 14 матчах текущего сезона.
    • Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    21.01.2022 12:00
    Комментарии4
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      Рейтинг: +734

      вальтер79 11 часов назад

      да уж а потом мы удивляемся почему молодежь не прогрессирует такие бабки получают в 18 заоблачные зачем играть то жизнь удалась можно и на скамейке посидеть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4455

      алдан2014 12 часов назад

      Дикость. А потом удивляемся почему у нас футболисты играть не хотят. У них уже в 18лет жизнь удалась.

      1
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      Рейтинг: +9219

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Смотришь на зп футболистов и создаётся ощущение , что это люди с другой планеты.
      Трудно объяснить как при пустых трибунах и соответственно убыточных ФК. люди получают в разы больше чем учителя , врачи , шахтёры и т.д.
      Ну наверно нравится руководителям страны футбол , не забывают об игроках , так дебилы и о другом населении подумайте.
      Пусть средние футболисты по 250-500т.р. получают , это здорово , но и о других бюджетниках подумайте. Страна не только на футболе и Росгвардии держится.

      2
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      Рейтинг: +11446

      Fusballer 13 часов назад

      Нищенская зарплата.

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