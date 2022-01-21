18-летний Соколов на выходных подпишет контракт с «Крыльями». Зарплата – 500 тысяч рублей в месяц («РБ-Спорт»)

Полузащитник «Химок» Артем Соколов подпишет контракт с «Крыльями Советов» на выходных, 22-23 января.

По информации «РБ-Спорт», 18-летний игрок будет зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц плюс премиальные.

«Крылья» также подпишут 19-летнего защитника «Олимпа-Долгопрудного» Яна Гудкова. Его месячная зарплата составит 250 тысяч рублей плюс премиальные.

Соколов выступал за «Химки» с июня 2021 года.

Он сделал 1 ассист в 14 матчах текущего сезона.

Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

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