Дмитрий Попов: «Не интересовались Пиняевым. Он еще не дорос до «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов сообщил, что столичный клуб не интересовался футболистами «Чертаново» Сергеем Пиняевым и Артемом Соколовым.

«Селекция по молодым российским игрокам ведeтся. Сейчас есть переговоры по двум игрокам. По Пиняеву и Соколову знают все. Хорошие игроки. Но мы сконцентрированы на других кандидатурах.

Пиняев и Соколов переросли «Спартак-2», особенно первый. А до «Спартака» ещe не доросли. Поэтому ими мы не интересовались. Дайте нам сделать выбор, а потом через пару лет будете критиковать или говорить, что мы всe сделали правильно», – сказал Попов.

В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».

В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.

Он близок к трансферу в «Локомотив».

Директор «Спартака» Попов: «Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба»