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    Дмитрий Попов: «Не интересовались Пиняевым. Он еще не дорос до «Спартака»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов сообщил, что столичный клуб не интересовался футболистами «Чертаново» Сергеем Пиняевым и Артемом Соколовым.

    «Селекция по молодым российским игрокам ведeтся. Сейчас есть переговоры по двум игрокам. По Пиняеву и Соколову знают все. Хорошие игроки. Но мы сконцентрированы на других кандидатурах.

    Пиняев и Соколов переросли «Спартак-2», особенно первый. А до «Спартака» ещe не доросли. Поэтому ими мы не интересовались. Дайте нам сделать выбор, а потом через пару лет будете критиковать или говорить, что мы всe сделали правильно», – сказал Попов.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Он близок к трансферу в «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4716

      Fusballer 9 минут назад

      Лет до 30 в перспективных будет.

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