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    Арустамян: «Локомотив» – самый реальный вариант для Пиняева»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил о желании «Локомотива» купить полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева.

    «На данный момент самый реальный вариант для Пиняева – «Локомотив». Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что «Локо» срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева.

    Хотя, возможно, «Локомотив», в случае успешного завершения переговоров, сперва отдаст Пиняева на год в аренду. Но, по моим данным, в команду РПЛ, а не ФНЛ. И с условием, что он будет играть регулярно в высшем российском дивизионе в столь юном возрасте», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Рубина» и «Химок».

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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