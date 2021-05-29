Арустамян: «Локомотив» – самый реальный вариант для Пиняева»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил о желании «Локомотива» купить полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева.

«На данный момент самый реальный вариант для Пиняева – «Локомотив». Московский клуб очень хочет приобрести Сергея и уже далеко продвинулся в переговорах. Учитывая, что «Локо» срочно нужны новые игроки и как прогрессируют при Марко Николиче молодые, многого ожидают и от 16-летнего Пиняева.

Хотя, возможно, «Локомотив», в случае успешного завершения переговоров, сперва отдаст Пиняева на год в аренду. Но, по моим данным, в команду РПЛ, а не ФНЛ. И с условием, что он будет играть регулярно в высшем российском дивизионе в столь юном возрасте», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.