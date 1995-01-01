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    Директор «Спартака» Попов: «Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, при каких условиях покинет столичный клуб.

    «Я бы выделил из слов Витории, что он уверен в своих силах. Мы в руках хорошего тренера. Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба.

    Можно вылететь из Лиги чемпионов по-разному. Главное – качество игры. Если не справимся с выходом в группу, значит что-то не так», – сказал Попов.

    • В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.
    • Сегодня столичный клуб представил Руя Виторию в качестве главного тренера.
    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

    Цель «Спартака» на следующий сезон – попадание в зону Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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