Директор «Спартака» Попов: «Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, при каких условиях покинет столичный клуб.

«Я бы выделил из слов Витории, что он уверен в своих силах. Мы в руках хорошего тренера. Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба.

Можно вылететь из Лиги чемпионов по-разному. Главное – качество игры. Если не справимся с выходом в группу, значит что-то не так», – сказал Попов.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.

Сегодня столичный клуб представил Руя Виторию в качестве главного тренера.

в качестве главного тренера. Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Цель «Спартака» на следующий сезон – попадание в зону Лиги чемпионов

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