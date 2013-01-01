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    Зарема – о Попове и Газизове: «Они не представили стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, а лозунг»

    Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала о претензиях к спортивному директору клуба Дмитрию Попову и бывшему гендиректору Шамилю Газизову.

    «У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты.

    К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, равно как и бывший генеральный, так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

    «Стать чемпионом» – это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегии развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли.

    Я неоднократно требовала этой стратегии и ответов на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях. Надеюсь, скрины не нужно прикладывать», – сказала Салихова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7317

      житель СПб 9 секунд назад

      «Стать чемпионом» – это не стратегия, это лозунг. - Абсолютно точное высказывание!

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      Рейтинг: +20886

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Правильные слова (если только это её мысли). С приходом Федуна Спартак стал жить одним днём. Откровенно плохо поставлена работа во второй команде, молодёжке, академии. Не будет оттуда ни пополнения, ни денег. Вообще в клубе сплошные интриги. Лучше бы Федун ушёл, футбол - это не его тема. (

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      Рейтинг: +10625

      ilichkadr 2 часа назад

      " так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах."
      Я так понимаю. что эти ребята должны были выложить бизнес-план? Если это так, то надо было искать толкового управленца-экономиста, а не энтих "топ-менеджеров" по закупке и продаже желудей.

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      Рейтинг: +8072

      NewLife 2 часа назад

      Арнольдыч, давай или долгий минет или лучше кляп.

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      Рейтинг: +4695

      sochi-2013 > NewLife 1 час назад

      Uблюдок!

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      Рейтинг: +8072

      NewLife > sochi-2013 13 минут назад

      Можешь не представляться, нах ты нужен.

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