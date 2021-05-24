Зарема – о Попове и Газизове: «Они не представили стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, а лозунг»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала о претензиях к спортивному директору клуба Дмитрию Попову и бывшему гендиректору Шамилю Газизову.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты.

К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, равно как и бывший генеральный, так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» – это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегии развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли.

Я неоднократно требовала этой стратегии и ответов на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях. Надеюсь, скрины не нужно прикладывать», – сказала Салихова.

Зарема пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней – с 3 по 21 мая.

Она хотела, чтобы команду возглавил тренер «Лацио» Симоне Индзаги .

. Новым главным тренером клуба стал Руй Витория.

Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»