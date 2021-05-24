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  • Зарема – о Попове и Газизове: «Они не представили стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, а лозунг»

Зарема – о Попове и Газизове: «Они не представили стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, а лозунг»

24 мая 2021, 17:59
11

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала о претензиях к спортивному директору клуба Дмитрию Попову и бывшему гендиректору Шамилю Газизову.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты.

К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, равно как и бывший генеральный, так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» – это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегии развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли.

Я неоднократно требовала этой стратегии и ответов на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях. Надеюсь, скрины не нужно прикладывать», – сказала Салихова.

Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий Газизов Шамиль
Комментарии (11)
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NewLife
1621868736
Арнольдыч, давай или долгий минет или лучше кляп.
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ilichkadr
1621869406
" так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах." Я так понимаю. что эти ребята должны были выложить бизнес-план? Если это так, то надо было искать толкового управленца-экономиста, а не энтих "топ-менеджеров" по закупке и продаже желудей.
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DOCTOR PENALTY
1621875843
Правильные слова (если только это её мысли). С приходом Федуна Спартак стал жить одним днём. Откровенно плохо поставлена работа во второй команде, молодёжке, академии. Не будет оттуда ни пополнения, ни денег. Вообще в клубе сплошные интриги. Лучше бы Федун ушёл, футбол - это не его тема. (
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житель СПб
1621879217
«Стать чемпионом» – это не стратегия, это лозунг. - Абсолютно точное высказывание!
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КаДеС
1621886029
Разумно
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Andrew01
1621887595
Что же ты у Газизова стратегию развития не требовала, когда в клуб приводила? (сама настояла на его кандидатуре), а потом оказался не компетентным. Странно это все, её стало очень много((( "Я требовала" - руководи своим отделом, а в другие не лезь.
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Vizual
1621904269
Зарема себе прикупила Бомбардир, кругом только она
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RJM555
1621940182
молодец баба.....все по делу.....респект!!!
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