Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Арустамян: «Ушедшая из совета директоров Зарема хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги, а не Виторию»

    Инсайдер Нобель Арустамян объяснил, почему Зарема Салихова покинула совет директоров «Спартака». Она хотела назначить другого тренера – не того, которого уже утвердили.

    «Причина разочарования Заремы – в тренере. По моей информации, Зарема хотела видеть на посту более яркого, сильного коуча.

    Изначально был разговор о Паулу Фонсеке, но с ним не договорились по деньгам. Насколько знаю, также был вариант с другим тренером из Рима – Симоне Индзаги. У него кончается контракт с «Лацио» и далеко не факт, что соглашение будет продлено. Варианты в Италии у Индзаги есть – но не договоренности.

    В последнее время Салихова предлагала на пост тренера Симоне. У него было не только имя и репутация, но и готовность к отъезду из Италии. Действительно вариант с Индзаги выглядел более перспективным и интересным.

    Выбор в пользу Руя Витории – не то, что хотела Зарема», – написал Арустамян.

    • «Спартак» по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов.
    • Салихова пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней.
    • О назначении Витории вскоре должны объявить официально.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2021 23:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85704
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru