Арустамян: «Ушедшая из совета директоров Зарема хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги, а не Виторию»

Инсайдер Нобель Арустамян объяснил, почему Зарема Салихова покинула совет директоров «Спартака». Она хотела назначить другого тренера – не того, которого уже утвердили.

«Причина разочарования Заремы – в тренере. По моей информации, Зарема хотела видеть на посту более яркого, сильного коуча.

Изначально был разговор о Паулу Фонсеке, но с ним не договорились по деньгам. Насколько знаю, также был вариант с другим тренером из Рима – Симоне Индзаги. У него кончается контракт с «Лацио» и далеко не факт, что соглашение будет продлено. Варианты в Италии у Индзаги есть – но не договоренности.

В последнее время Салихова предлагала на пост тренера Симоне. У него было не только имя и репутация, но и готовность к отъезду из Италии. Действительно вариант с Индзаги выглядел более перспективным и интересным.

Выбор в пользу Руя Витории – не то, что хотела Зарема», – написал Арустамян.