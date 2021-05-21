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  • Арустамян: «Ушедшая из совета директоров Зарема хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги, а не Виторию»

Арустамян: «Ушедшая из совета директоров Зарема хотела назначить в «Спартак» Симоне Индзаги, а не Виторию»

21 мая 2021, 23:55
13

Инсайдер Нобель Арустамян объяснил, почему Зарема Салихова покинула совет директоров «Спартака». Она хотела назначить другого тренера – не того, которого уже утвердили.

«Причина разочарования Заремы – в тренере. По моей информации, Зарема хотела видеть на посту более яркого, сильного коуча.

Изначально был разговор о Паулу Фонсеке, но с ним не договорились по деньгам. Насколько знаю, также был вариант с другим тренером из Рима – Симоне Индзаги. У него кончается контракт с «Лацио» и далеко не факт, что соглашение будет продлено. Варианты в Италии у Индзаги есть – но не договоренности.

В последнее время Салихова предлагала на пост тренера Симоне. У него было не только имя и репутация, но и готовность к отъезду из Италии. Действительно вариант с Индзаги выглядел более перспективным и интересным.

Выбор в пользу Руя Витории – не то, что хотела Зарема», – написал Арустамян.

  • «Спартак» по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов.
  • Салихова пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней.
  • О назначении Витории вскоре должны объявить официально.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Лацио Витория Руй Индзаги Симоне
Комментарии (13)
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inzek
1621637922
я не за Зарему, но мне тоже в 100летний юбилей любимого клуба не хотелось бы видеть именно этого тренера
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ivany4
1621658553
Похоже ее предложение по тренеру, было по-круче предложения Попова. Судя по всему, Индзаги и по спортивной и по финансовой поинтереснее Витории будет. И кто скажет, что она не разбирается в менеджменте футбола. Вот и конфликт интересов.
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Боцман59rus
1621661871
Для таких ситуаций мужики придумали салоны красоты. Чтобы бабы не лезли в серьезный бизнес. Купи ей сеть Леня, пусть рулит и не и,п,е,т мозги тебе ,менеджерам спартаковским и нам
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АртурZaСМ
1621663394
Сдаётся мне, что Зарема (как бы не печально это звучало) шарит в футболе лучше любого в Спартаке. Помню было обещание привезти ТОП тренера, цитирую: "... прямо ТОП...", а тут привозят какого-то Руя. Может стоило к ней прислушаться? По крайней мере она в правильном направлении мыслит...
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JTherry
1621671819
похоже, Арустамян вывод сделал по фото Индзаги: красивый, молодящийся, уверенный в себе...) откуда такой инсайд, что он захотел тренировать Спартак, или что с ним вели переговоры? вроде бы сейчас инфу в СМИ не сливают, как это было во времена Газика... женщины у руля команды не приживаются - достаточно вспомнить Олю Смородскую...
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SLADE2020
1621673062
Какой у нас продвинутый и демократичный клуб! Запросто взяли и с мнением супруги хозяина не согласились. Чудеса! А Индзаги было бы поинтереснее понаблюдать. Хотя, рад бы ошибиться.
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slavа0508
1621682773
Возможно Симоне Индзаги и посильнее будет но где гарантии что тот согласится да и не свободен он пока , а хотеть можно кого угодно , а берут то что доступно ,,,,
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zigbert
1621710376
Нельзя сказать что вариант с Индзаги неинтересный. Однако тренера должно выбирать коллективное руководство. Трудно заранее определить, какой тренер более подходит команде. Успешная работа в команде не всегда удается и у хорошего тренера, особенно когда состав нельзя поменять на более дорогих и квалифицированных игроков.
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maygli
1621888965
А чего это Арустамян так за Зарему впрягается?
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maygli
1621889645
Чем Индзаги лучше Витории? По каким критериям?
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