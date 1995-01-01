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    «Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

    В совете директоров «Спартака» изменение. Его покидает супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.

    «Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака».

    Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд « Спартак» – детям», – объяснила Салихова.

    • Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория.
    • «Спартак» по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов.
    • Фонд «Спартак» – детям» занимается благотворительностью.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии33
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      Рейтинг: +8033

      ivany4 7 минут назад

      Не думал, что так быстро начнется "революция" в клубе. Учитывая то направление, которое она возглавляла, и если ей потребовалось меньше 20 дней, что бы разобраться с делами, то видимо ситуация в клубе, опять зашла далеко. Предполагаю, что не последнюю роль сыграл в этом Попов, как и при Валере. Интересно будет реакция Федуна и Аликперова на данную ситуацию.
      И пока мы не знаем всех тонкостей, будем уповать на то, что все будет хорошо. Да и Зарема похоже за клуб переживает больше, чем некоторые члены совета директоров.

      1
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      Рейтинг: +3172

      Semenycch 18 минут назад

      Курица не птица, Зарема не ..... .

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      Рейтинг: +1571

      Niko > Semenycch 5 минут назад

      Не за граница)))

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      Рейтинг: +10312

      Hektor 84 29 минут назад

      Попов считает что Спартак выиграет чемпионат с любым тренером. Честно скептически отнесся к его возвращению. По трансферам у него много попаданий, но и провалов куча. Тянет этого Руя, а Зарема настаивала на приглашении Фонсека.

      4
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      Рейтинг: +15

      Шашлычник 45 минут назад

      Умница, только она одна понимает, что тедеско нам нужен и усиление команды тоже нужно, а не по приказа работать, что ***** игроки и так сойдет

      4
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      Рейтинг: +1290

      mahan 51 минуту назад

      Зарема видно один умный человек в совете директоров, и понятно, что её голос один против большинства ничего не решает. Витория реально не тот тренер который нужен Спартаку, в этом её поддержат большинство болельщиков. На 100 летие клуба, нужен праздник и победы, а для этого нужен топ тренер и покупка топ игроков.

      4
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      Рейтинг: +3735

      rash1959 58 минут назад

      Состав в отпуске, Виттория пока НЕ подписан, Зарема против, ... Что дальше? А Главный тренер КТО???

      2
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      Рейтинг: +30

      Solist345345 1 час назад

      Интересный поворот.

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      Рейтинг: +8013

      NewLife 1 час назад

      Баба с возу.....Мадам не знает, что на то орган и называется советом, чтобы несогласные голосовали против, а согласные - за. И причем здесь оперативное управление клубом - совсем безграмотная барышня.

      4
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      Рейтинг: +4787

      filosof sparty 1 час назад

      Огонь-баба!!! Я то думаю-почему затягивают с решением? Вроде ж 16го объявить собирались! А оказывается там Зарема воюет)))

      5
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      Рейтинг: +5352

      порт 1 час назад

      Быстро наигралась, даже месяц к кресле не посидела.

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