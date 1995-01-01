«Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

Не думал, что так быстро начнется "революция" в клубе. Учитывая то направление, которое она возглавляла, и если ей потребовалось меньше 20 дней, что бы разобраться с делами, то видимо ситуация в клубе, опять зашла далеко. Предполагаю, что не последнюю роль сыграл в этом Попов, как и при Валере. Интересно будет реакция Федуна и Аликперова на данную ситуацию.
И пока мы не знаем всех тонкостей, будем уповать на то, что все будет хорошо. Да и Зарема похоже за клуб переживает больше, чем некоторые члены совета директоров.
В совете директоров «Спартака» изменение. Его покидает супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.
«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака».
Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд « Спартак» – детям», – объяснила Салихова.
- Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория.
- «Спартак» по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов.
- Фонд «Спартак» – детям» занимается благотворительностью.