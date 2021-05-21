«Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

В совете директоров «Спартака» изменение. Его покидает супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака».

Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд « Спартак» – детям», – объяснила Салихова.