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  • «Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

21 мая 2021, 19:54
52

В совете директоров «Спартака» изменение. Его покидает супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака».

Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд « Спартак» – детям», – объяснила Салихова.

  • Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория.
  • «Спартак» по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов.
  • Фонд «Спартак» – детям» занимается благотворительностью.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (52)
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Shamil79
1621616621
если бы это было в ЦСКА то сказали бы...баба с возу кобыле легче!!!!!!!
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Боцман59rus
1621617253
Дома Лёне будет мозг насиловать
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111Hunter111
1621617450
теперь Леня отлучен от лохматки.
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zigbert
1621617963
Неожиданное решение. Казалось в совете директоров она осядет всерьез и надолго.
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Рубинище
1621618133
Молодец конечно. Это показывает, что она действительно за команду переживает. Интересно кого она хотела.в г.т. и что за трансферный план такой.
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мы_не_рабы
1621618501
Можно сколько угодно стебаться над Заремой, но если она приняла такое решение, значит в клубе опять началась какая-то мышиная возня. И это совсем хреново.
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filosof sparty
1621618805
Огонь-баба!!! Я то думаю-почему затягивают с решением? Вроде ж 16го объявить собирались! А оказывается там Зарема воюет)))
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mahan
1621620519
Зарема видно один умный человек в совете директоров, и понятно, что её голос один против большинства ничего не решает. Витория реально не тот тренер который нужен Спартаку, в этом её поддержат большинство болельщиков. На 100 летие клуба, нужен праздник и победы, а для этого нужен топ тренер и покупка топ игроков.
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ivany4
1621623176
Не думал, что так быстро начнется "революция" в клубе. Учитывая то направление, которое она возглавляла, и если ей потребовалось меньше 20 дней, что бы разобраться с делами, то видимо ситуация в клубе, опять зашла далеко. Предполагаю, что не последнюю роль сыграл в этом Попов, как и при Валере. Интересно будет реакция Федуна и Аликперова на данную ситуацию. И пока мы не знаем всех тонкостей, будем уповать на то, что все будет хорошо. Да и Зарема похоже за клуб переживает больше, чем некоторые члены совета директоров.
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АХ
1621656339
У меня сложилось такое впечатление, что она в футболе понимает больше, чем все управленцы Спартака.
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