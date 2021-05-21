«Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

В совете директоров «Спартака» изменение. Его покидает супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.
«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака».
Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне моя зона ответственности только фонд « Спартак» – детям», – объяснила Салихова.
- Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория.
- «Спартак» по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов.
- Фонд «Спартак» – детям» занимается благотворительностью.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова