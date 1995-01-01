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    Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»

    Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала о выборе нового главного тренера для столичного клуба.

    «За все время поиска главного тренера для команды была одна онлайн-конференция с Кике Сетьеном в декабре и очная встреча с Руем Виторией. С другими кандидатами общения не произошло, увы, даже онлайн, хотя я была готова вылететь куда потребуется в любое время для встречи и общения.

    Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место.

    Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась.

    Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры.

    Причины неудачи с арабским клубом тоже вызвали больше вопросов. Говорят, что у клуба в тот момент не было руководства, но кто же назначил и выбрал следующего тренера? После ухода Витории «Аль-Наср» начал набирать очки», – сказала Салихова.

    «Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

    Зарема: «Я оставляю «Спартак» на втором месте с боевой командой и отличным коллективом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8049

      NewLife 15 минут назад

      Почему то мы должны верить новостям, подаваемым синит-экспрессом. От него чаще всего исходят фейки или хейтерские провокации. Официальный Спартак не считает нужным комментировать эту дребедень, придуманную для комментов из бомжатни.

      1
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      Рейтинг: +6277

      Рубинище 25 минут назад

      Прочитал полное вью и ведь очень правильно рассуждает, четкие и конкретные вопросы. всё по делу никакой воды. Удачи ей. разгонит она этих хапуг и рвачей. которые живут сиюминутной выгодой, а на результат , и команду, как и на болельщиков ... . как можно ехать на собеседование и не просмотреть несколько игр-очередной физрук похоже.

      1
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      Рейтинг: +4797

      filosof sparty 32 минуты назад

      Блин, ну толковая ведь барышня! Абсолютно правильные вопросы задаёт!

      2
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      Рейтинг: +2211

      seth343 44 минуты назад

      Как так, лететь не зная кого тренировать? Главное контракт устраивает.

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      Рейтинг: +770

      Andrew01 1 час назад

      "о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки" - вообще вопрос не корректный при действующем тренере, да и по одному матчу это сложно понять, ошибки были скорее индивидуальные а не тактические.
      Если бы он ответил, ты бы поняла? или так спросила чтобы поумничать. Главная ошибка Спартака это руководство клуба, которым могут из койки руководить бабы.

      1
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      Рейтинг: +48

      Solist345345 1 час назад

      Если все ее последние интервью и изречения ее собственные мысли, то мне она начинает нравиться.

      5
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      Рейтинг: +560

      Николай71 > Solist345345 32 минуты назад

      Все она правильно говорит! Человек который одной ногой в команде должен был интересоваться им!!! Помню журналюги дожили отрывки из интервью (если не ошибаюсь) Фетисова, что Руй интересуется командой, игрой и игроками))) значит это было бла-бла!!!

      0
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      Рейтинг: +6954

      САДЫЧОК 1 час назад

      Правильно , она говорит ! Заинтересованный и мотивированный тренер обязательно посмотрел бы перед встречей игры ! Это говорит , о том , что этого парня интересуют только бабосы.

      3
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      Рейтинг: +10624

      ilichkadr 1 час назад

      "После ухода Витории «Аль-Наср» начал набирать очки», – сказала Салихова."
      Похоже, что с приходом Витории Спартак начнет в очередной раз строиться. Соответственно, будет терять очки.

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      Рейтинг: +20880

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зарема обнародовала "Секретные материалы".

      0
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      Рейтинг: +1523

      spam2009 1 час назад

      Он не смотрел игру пока летел, он смотрел твои фотки в интересных журналах.

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