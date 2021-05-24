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  • Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»

Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»

24 мая 2021, 13:23
37

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала о выборе нового главного тренера для столичного клуба.

«За все время поиска главного тренера для команды была одна онлайн-конференция с Кике Сетьеном в декабре и очная встреча с Руем Виторией. С другими кандидатами общения не произошло, увы, даже онлайн, хотя я была готова вылететь куда потребуется в любое время для встречи и общения.

Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место.

Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась.

Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры.

Причины неудачи с арабским клубом тоже вызвали больше вопросов. Говорят, что у клуба в тот момент не было руководства, но кто же назначил и выбрал следующего тренера? После ухода Витории «Аль-Наср» начал набирать очки», – сказала Салихова.

«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

Зарема: «Я оставляю «Спартак» на втором месте с боевой командой и отличным коллективом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (37)
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spam2009
1621852099
Он не смотрел игру пока летел, он смотрел твои фотки в интересных журналах.
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САДЫЧОК
1621852555
Правильно , она говорит ! Заинтересованный и мотивированный тренер обязательно посмотрел бы перед встречей игры ! Это говорит , о том , что этого парня интересуют только бабосы.
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Solist345345
1621852572
Если все ее последние интервью и изречения ее собственные мысли, то мне она начинает нравиться.
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filosof sparty
1621855116
Блин, ну толковая ведь барышня! Абсолютно правильные вопросы задаёт!
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NewLife
1621856117
Почему то мы должны верить новостям, подаваемым синит-экспрессом. От него чаще всего исходят фейки или хейтерские провокации. Официальный Спартак не считает нужным комментировать эту дребедень, придуманную для комментов из бомжатни.
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oyabun
1621857522
Во всех этих интервью Заремы настораживает молчание Федуна. А ведь она его жена и никак не может говорить без его ведома. Что за игру Арнольдыч затеял? Не его ли позицию, донесеную до публики устами Салиховой, мы слышим? Но к чему такие сложности и ухищрения? Очень неприятно наблюдать все эти непонятки перед следующим сезоном, учитывая, что у команды до сих пор нет тренера. Командой никто не занимается, зато грызни наверху хоть отбавляй.
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slavа0508
1621860095
Вывод один из всей этой истории ,,,нет единства среди собственников клуба и это не очень хорошо ,
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zigbert
1621861305
Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. И. Крылов "Лебедь, рак и щука".
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zigbert
1621862164
Прошло уже почти пол года когда Тедеско объявил что не будет продлевать контракт со Спартаком. А в руководстве команды не могут определится с назначением нового тренера. Все эти спорные моменты надо оставить не вынося на публику. Сейчас нужны действенные меры для решения, на сегодняшний день, главной задачи.
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ivany4
1621864159
Судя по появляющейся информации, в клубе идет передел влияния. Вероятно под будущие задачи. Интересно какие??? Оказывается Зарема год "рулила" в Спартаке, и сделала ряд важных шагов принесших неплохой результат. Рулила негласно. И явных скандалов не было. Вошла в совет директоров - первое же важное решение обернулось скандалом. Да еще довольно громким, и с множественными подробностями. Почему вышла, чувствуя свою правоту, и не добиваешься правильного результата? Одни вопросы. Самое интересное, почему молчит Федун, да и остальные акционеры?
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