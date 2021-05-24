Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова рассказала о выборе нового главного тренера для столичного клуба.

«За все время поиска главного тренера для команды была одна онлайн-конференция с Кике Сетьеном в декабре и очная встреча с Руем Виторией. С другими кандидатами общения не произошло, увы, даже онлайн, хотя я была готова вылететь куда потребуется в любое время для встречи и общения.

Встреча с Руем происходила примерно через пару дней после проигрыша «Локомотиву» (0:2), нашему принципиальному сопернику в борьбе за второе место.

Я спросила у кандидата его мнение о команде, о причинах проигрыша, попросила проанализировать тактические ошибки, но он ответил, что не смотрел игру, сказал, что она не записалась.

Меня этот ответ удивил, так как за время полета из Лиссабона можно было посмотреть как минимум три игры.

Причины неудачи с арабским клубом тоже вызвали больше вопросов. Говорят, что у клуба в тот момент не было руководства, но кто же назначил и выбрал следующего тренера? После ухода Витории «Аль-Наср» начал набирать очки», – сказала Салихова.

Витория с 2015 по 2019 год возглавлял «Бенфику».

Совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца в начале этой недели.

Салихова хотела, чтобы команду возглавил тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

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