«СЭ»: совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории. Он подпишет контракт в ближайшее время

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория близок к назначению в «Спартак».

По информации «СЭ», сегодня совет директоров «Спартака» одобрил назначение 51-летнего португальца на пост главного тренера клуба. Контракт с Виторией будет подписан в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Витория подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1».

Португалец привезет с собой в Россию четырех помощников.

Тренерский штаб Витории будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Tuttomercatoweb: Витория в ближайшие дни прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»