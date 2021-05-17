«СЭ»: совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории. Он подпишет контракт в ближайшее время

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория близок к назначению в «Спартак».
По информации «СЭ», сегодня совет директоров «Спартака» одобрил назначение 51-летнего португальца на пост главного тренера клуба. Контракт с Виторией будет подписан в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Витория подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1».
- Португалец привезет с собой в Россию четырех помощников.
- Тренерский штаб Витории будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
Tuttomercatoweb: Витория в ближайшие дни прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Источник: «Спорт-Экспресс»