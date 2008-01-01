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    «СЭ»: совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории. Он подпишет контракт в ближайшее время

    Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория близок к назначению в «Спартак».

    По информации «СЭ», сегодня совет директоров «Спартака» одобрил назначение 51-летнего португальца на пост главного тренера клуба. Контракт с Виторией будет подписан в ближайшие дни.

    Ранее сообщалось, что Витория подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18971

      slavutiq70 21 минуту назад

      Зарема порешала ,,, быть Витории с Викторией,,,

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      Рейтинг: +415

      99-й 27 минут назад

      короче следущий сезон тоже ниче не светит

      0
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      Рейтинг: +18971

      slavutiq70 > 99-й 22 минуты назад

      А что серебро не что ???другие клубы за всю историю его не брали ,,,а если ты про золото то с этим составом без качественного усиления а его не будет, кого не пригласи золота не видать,,,,,,,

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      Рейтинг: +1276

      mahan 35 минут назад

      Мда... это шаг назад для Спартака. Второй пиджак придет...

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      Рейтинг: +2175

      swot1205 1 час назад

      Что это за тренер? кто-нибудь о нем что-нибудь знает????

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      Рейтинг: +3999

      Fusballer > swot1205 44 минуты назад

      Гугл точно что-то знает. Но не на слуху.

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      Рейтинг: +17598

      vladimir-7 > swot1205 8 минут назад

      Ну а как же — Руй, Буй, Дуй...и т.д.

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