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    Журналист Алланазаров: новый тренерский штаб «Спартака» будет получать 3,5 миллиона в год

    Стало известно, сколько будет зарабатывать Руй Витория и его ассистенты в «Спартаке».

    По информации журналиста Максима Алланазарова, весь тренерский штаб (Витория и четыре ассистента) будет получать примерно 3,5 миллиона евро в год.

    Отмечается, что тренерский штаб Тедеско получал сопоставимый оклад.

    • По информации «Телеспорта», Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб.
    • Официально о назначении «Спартак» должен объявить по окончании сезона.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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