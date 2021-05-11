Журналист Алланазаров: новый тренерский штаб «Спартака» будет получать 3,5 миллиона в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать Руй Витория и его ассистенты в «Спартаке».
По информации журналиста Максима Алланазарова, весь тренерский штаб (Витория и четыре ассистента) будет получать примерно 3,5 миллиона евро в год.
Отмечается, что тренерский штаб Тедеско получал сопоставимый оклад.
- По информации «Телеспорта», Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб.
- Официально о назначении «Спартак» должен объявить по окончании сезона.
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова