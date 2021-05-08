«Телеспорт»: Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб

Новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория, пишет источник. Все договоренности достигнуты.
Официально о назначении «Спартак» должен объявить по окончании сезона.
- Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, трижды выиграл Примейру.
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- «Спартак» идет в РПЛ вне зоны Лиги чемпионов.
Витория: «Мне нужен клуб, способный брать титулы. Сейчас я более сильный тренер, чем был раньше»
O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год
Источник: «Телеспорт»
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