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    «Телеспорт»: Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб

    Новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория, пишет источник. Все договоренности достигнуты.

    Официально о назначении «Спартак» должен объявить по окончании сезона.

    • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, трижды выиграл Примейру.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • «Спартак» идет в РПЛ вне зоны Лиги чемпионов.

    Витория: «Мне нужен клуб, способный брать титулы. Сейчас я более сильный тренер, чем был раньше»

    O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Телеспорт»

    Официальный российский вещатель таких турниров, как Примера, Серия А. Также на своих ресурсах размещает новости футбола. Аудитория «Телеспорта» в социальной сети VK - более 300 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3642

      mutabor0992 11 минут назад

      Ну вот на Б.У.Я подписали этого Руя???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1560

      B.G. 29 минут назад

      Руй Витория, в Спартак? Лично я, таким назначением, разочарован.

      2
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      Рейтинг: +2427

      Дедуктор 53 минуты назад

      Грамотный начальник в команде - Зарема. Вот, и грамотно тренера подписала. Состав в Спартаке наикрутейший. И неча на Зенит кивать. У Спартака состав намного круче. Максименко, Джикия с Жиго и Айртоном. Соболев, Ларссон, Понсе, Бакаев. И защитники, и напы - лучшие в РПЛ. И это еще ЗМС форму не набрал. Витория в отличную команду приходит, с которой можно большие дела делать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10585

      ilichkadr > Дедуктор 48 минут назад

      У тебя как с головой? Кепка на месте или в другой системе координат?

      2
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      Рейтинг: +3647

      Fusballer > Дедуктор 37 минут назад

      Рассмешил. В Спартаке есть хорошие игроки, но не весь состав точно. Нужно серьёзно усиливаться. Ну и тренер этот сомнительный.

      0
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      Рейтинг: +3642

      mutabor0992 > Дедуктор 12 минут назад

      Голову подлечи!Максименко,Соболь и Бакаев -супер игроки???Это мебельный гарнитур.

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      Рейтинг: +1159

      FROL001 1 час назад

      В Спартаке любой тренер становится тренеришкой физруком. Итог работы ссаная тряпка на плечах через год два. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +20206

      bset 1 час назад

      Витория и Зарема make Спартак great again))

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      Рейтинг: +22090

      Боцман59rus 2 часа назад

      Вангователи никак не успокоятся.

      2
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      Рейтинг: +97

      I'll be back 2 часа назад

      Зарема нашла Виторию. Что-то лесбиянством попахивает?

      К футбольному клубу "Спартак" моё сообщение ни как не относится

      0
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      Рейтинг: +18806

      slavutiq70 2 часа назад

      я принципе не сомневался , только не знаю хорошо или плохо,с одной стороны дважды выигрывал чемпионат Португалии с другой был уволен арабами за последнее место ,,,,остаётся только ждать и смотреть,,

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      Рейтинг: +632

      xrrrx > slavutiq70 2 часа назад

      ну с тем составом Бенфики трудно было не взять )

      0
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      Рейтинг: +27913

      oyabun > xrrrx 1 час назад

      Вот! Золотые слова!! Каким бы сильным или слабым ни был тренер, а решает всё равно состав. Игроки выходят на поле. Хороший пример Семак. Тренер никакой, но состав на голову выше всех команд нашей РПЛ. Отсюда и результат.

      8
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      Рейтинг: +97

      I'll be back > oyabun 1 час назад

      А если Дзюбу убрать, будет "состав на голову выше всех команд нашей РПЛ"?
      Соболев и Ларссон самые крутые по оценке Спорт-Экспресс.

      0
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      Рейтинг: +3647

      Fusballer > I'll be back 1 час назад

      А остальной состав Спартака не вытягивает. На одних напах далеко не уедешь.

      3
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      Рейтинг: +756

      Andrew01 > I'll be back 29 минут назад

      Ларсон подсдулся после прихода Промеса, не так заметен стал(((

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