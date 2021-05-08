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  • «Телеспорт»: Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб

«Телеспорт»: Витория окончательно договорился со «Спартаком» и точно возглавит клуб

8 мая 2021, 20:06
30

Новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория, пишет источник. Все договоренности достигнуты.

Официально о назначении «Спартак» должен объявить по окончании сезона.

  • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, трижды выиграл Примейру.
  • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
  • «Спартак» идет в РПЛ вне зоны Лиги чемпионов.

Витория: «Мне нужен клуб, способный брать титулы. Сейчас я более сильный тренер, чем был раньше»

O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

Источник: «Телеспорт»

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Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (30)
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slavа0508
1620494041
я принципе не сомневался , только не знаю хорошо или плохо,с одной стороны дважды выигрывал чемпионат Португалии с другой был уволен арабами за последнее место ,,,,остаётся только ждать и смотреть,,
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Боцман59rus
1620494991
Вангователи никак не успокоятся.
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Дедуктор
1620499630
Грамотный начальник в команде - Зарема. Вот, и грамотно тренера подписала. Состав в Спартаке наикрутейший. И неча на Зенит кивать. У Спартака состав намного круче. Максименко, Джикия с Жиго и Айртоном. Соболев, Ларссон, Понсе, Бакаев. И защитники, и напы - лучшие в РПЛ. И это еще ЗМС форму не набрал. Витория в отличную команду приходит, с которой можно большие дела делать.
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B.G.
1620501060
Руй Витория, в Спартак? Лично я, таким назначением, разочарован.
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Владислав Vlad
1620503761
По мне - отличный тренер для Спартака. По крайней мере знает, как обыгрывать Зинаиду Миллерову.))
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alex1951
1620533442
Гигиена это хорошо.... Но не в футболе. Менять тренеров,как носки ... Для носков - хорошо, Для команды - нервотрепка....... Щютка. Не успели спартачи вызубрить нэмэцкий,как пора зубрить язык Великага Роналду))))) Кто эти придурки нашальники,которых с такой командой 2-3 место не устраивает? Золотишко то одно , и то 3 года за ,,зенитчиками,,........Так что ,счтай Спартак с нуля начинает....Я так дююмаю....
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aleks14326
1620533559
А как пел Оленичев :за первое место вместе с зиной будут кони и быки и где они сейчас? А кабан радимов заявлял СПАРТАКА в шестерке не будет.Такого эксперта надо отдать в клуб ГОЛУБАЯ ЛУНА на перевоспитание ,там его хорошо нагнут прочистят дымоход ,глядишь и поумнеет.
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a_who
1620538394
Кого бы хотели - к нам не едут ! а так... удачи Рую !!!
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Дедуктор
1620560141
Витории многих викторий со Спартаком пожелаю! Больших викторий! Которых Спартак еще и не видал в своей истории. Пора бы. Хотя, лично я бы предпочел чтобы Тед со своей бригадой остался.У него к весне начало получаться весьма неплохо. И вообще, самые интересные матчи в этом сезоне показывали Спартак и Зенит. Две абсолютно лучшие команды РПЛ и по составу, и по игре. Проиграли Уфе? Бывает иногда и такое. Великая Бавария вообще сподобилась команде второй лиги проиграть.
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zigbert
1620564388
Стоит ли заранее предрекать неудачу с приглашением этого тренера. Сейчас в Спартаке есть игроки способные решать высокие задачи. Конечно для усиления игры потребуются качественные усиления состава. Все это упирается в сложности приобретения дорогих игроков. Но работа умелого тренера заключается еще и в том чтобы выстроить игру из уже имеющихся игроков.
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