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  • Витория: «Мне нужен клуб, способный брать титулы. Сейчас я более сильный тренер, чем был раньше»

Витория: «Мне нужен клуб, способный брать титулы. Сейчас я более сильный тренер, чем был раньше»

7 мая 2021, 21:35
15

Португальский тренер Руй Витория поговорил о своем будущем. Его связывают со «Спартаком» и «Лионом».

«Я воспитал Жоау Фелиша, Рубена Диаша, Ренату Саншеша, и у меня есть глобальное видение клуба. Я не позволяю клубу заниматься только продажами футболистов. Я выигрывал титулы везде, где работал. Сейчас я сильнее, чем был раньше.

С новым работодателем мы должны стать партнерами, объединенными одной целью. Мои команды всегда организованы. Я честный, целеустремленный, трудолюбивый тренер. Мне нужен клуб, способный брать титулы», – сказал Витория.

  • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
  • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
  • «Спартак» по итогам 28 туров занимает 2-е место в таблице РПЛ.

O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

Источник: Maisfutebol
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (15)
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Fusballer
1620412895
Хорошая попытка, Руй!
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ilichkadr
1620415022
"Я не позволяю клубу заниматься только продажами футболистов" Ну, тогда тебе надо в Лион.
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NewLife
1620419353
Таких клубов, к сожалению, пока в России нет.
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JTherry
1620420399
программное заявление с примерами: "воспитал... глобальное видение... выигрывал титулы, честный, целеустремленный"... это вам не "с детства за Спартак" от Пиджака...
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paracetamol
1620422243
Я честный, целеустремленный, трудолюбивый тренер.... Не, такой свину не подойдет, через полгода вышибут! Как воровать-то с таким?
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vladimir-7
1620453474
Отлично сказал Руй и выдал свой уровень тренера: " Мне нужен клуб, способный брать титулы". Тогда можно и без этого Руя обойтись, при таком условии, любого тренера можно ставить и успех обеспечен.
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Garrincha58
1620454137
Руй рует себе большой контракт
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paracetamol
1620454496
Иди в Зенит за трофеями, да вот только возьмут-ли тебя туда? Так что довольствуйся свинарником, тем, что дают!
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kvm
1620456736
Руй Витория: "Я не позволяю менять 1-ю букву своего имени"
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Ганнибал Лектор
1620467282
Тогда тебе не в спартак. Этот клуб способен редко подбирать титулы
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