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    Витория: «Мне нужен клуб, способный брать титулы. Сейчас я более сильный тренер, чем был раньше»

    Португальский тренер Руй Витория поговорил о своем будущем. Его связывают со «Спартаком» и «Лионом».

    «Я воспитал Жоау Фелиша, Рубена Диаша, Ренату Саншеша, и у меня есть глобальное видение клуба. Я не позволяю клубу заниматься только продажами футболистов. Я выигрывал титулы везде, где работал. Сейчас я сильнее, чем был раньше.

    С новым работодателем мы должны стать партнерами, объединенными одной целью. Мои команды всегда организованы. Я честный, целеустремленный, трудолюбивый тренер. Мне нужен клуб, способный брать титулы», – сказал Витория.

    • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает 2-е место в таблице РПЛ.

    O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

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    Источник: Maisfutebol

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      bj6wds8f9xb 7 минут назад

      Внимание открыт доcтуп к базе дaвaлoк сeти, там мopе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов, пользуйcя пoка беcплатнo -------- http://srt.vg/sliv

      0
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      Рейтинг: +24015

      пьяныйхоровод 26 минут назад

      Ентот Руй всем Руям - Руй . Не то что раньше .

      0
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      Рейтинг: +10568

      ilichkadr 46 минут назад

      "Я не позволяю клубу заниматься только продажами футболистов"
      Ну, тогда тебе надо в Лион.

      0
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      Рейтинг: +12116

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Много слов , докажешь делом - тогда тебе честь и хвала , а пока это только слова .

      3
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      Рейтинг: +3632

      Fusballer 1 час назад

      Хорошая попытка, Руй!

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