Витория: «Мне нужен клуб, способный брать титулы. Сейчас я более сильный тренер, чем был раньше»

Португальский тренер Руй Витория поговорил о своем будущем. Его связывают со «Спартаком» и «Лионом».

«Я воспитал Жоау Фелиша, Рубена Диаша, Ренату Саншеша, и у меня есть глобальное видение клуба. Я не позволяю клубу заниматься только продажами футболистов. Я выигрывал титулы везде, где работал. Сейчас я сильнее, чем был раньше.

С новым работодателем мы должны стать партнерами, объединенными одной целью. Мои команды всегда организованы. Я честный, целеустремленный, трудолюбивый тренер. Мне нужен клуб, способный брать титулы», – сказал Витория.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

«Спартак» по итогам 28 туров занимает 2-е место в таблице РПЛ.

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