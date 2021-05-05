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  • O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

5 мая 2021, 15:32
33

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория близок к подписанию соглашения о «Спартаком».

По информации O Jogo, 51-летний португалец подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1». Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.

Сообщается, что вместе с Виторией в Москву прибудет большая часть штаба, с которым он работал ранее.

  • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
  • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
  • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

Источник: O Jogo

Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

Россия. Премьер-лига Бенфика Спартак Витория Руй
Комментарии (33)
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slavа0508
1620218784
Скорее всего это правда ,,,ну не знаю даже что сказать,,,остаётся ждать и смотреть,,,
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вальтер79
1620218885
имя конечно четкое будет что фанатам склонять)))))))
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Боцман59rus
1620220234
Главное заголовок мощный!!! а далее ключевое слово БЛИЗОК. Оказывается дрочит у нас не только Дзюба, но и журналисты, у которых семь пятниц на неделе и не менее четырех кандидатур на подходе
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Snek
1620220612
Очередной тактик-дирижер, который будет махать руками, а Спартак медленно, но верно идти в ФНЛ.
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vladimir-7
1620220665
Ну вот, тайна Фирсова раскрыта O Jogo, теперь ему даже неудобно перед Тедеско.
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neveldomha
1620221467
Руй. Какое странное имя. Вы с первой буквой ничего не напутали?
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JTherry
1620222329
Фетисов: "У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско"... ...если, действительно, Виториа, то его выбор между заявляемыми ранее - Гарсией и Жардимом, кажется объедком с барского стола(( впрочем, при нынешнем кризисе кадров, тренерская позиция кажется не самой главной, все решают на поле - футболисты...
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Из Твери Леха
1620224006
по фамилии что ли взяли в надежде на титул?
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zigbert
1620239714
Хотелось бы что то более серьезное. Как обычно мелькали солидные тренеры а в результате получается не совсем то. В таком случае не стоит ли обратиться к опыту отечественных специалистов. Впрочем официального сообщения пока нет.
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Benifacto
1620253603
это я писал 2 дня назад..... 03.05.2021 20:12 «Спартак» начал переговоры с новым главным тренером. Это иностранец дело в том что иностранный тренер придет один, все сладкие места уже заняты, никакой команды только тренер, ты что не помнишь историю с Бердыевым? так вот и Слуцкий не пойдет как и Бердыев без своих людей, а Спартаку нужен только тренер, а Бердыеву и Слуцкому нужен свой штаб, со своими проверенными людьми!!!!!вот так просто ларчик открываеца..... да нууууу неужели наседок сместят????или может кто из Спартака читает бомбардир?
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