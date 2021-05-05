O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория близок к подписанию соглашения о «Спартаком».
По информации O Jogo, 51-летний португалец подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1». Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.
Сообщается, что вместе с Виторией в Москву прибудет большая часть штаба, с которым он работал ранее.
- Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.
Источник: O Jogo
Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.