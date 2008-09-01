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    O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

    Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория близок к подписанию соглашения о «Спартаком».

    По информации O Jogo, 51-летний португалец подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1». Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год.

    Сообщается, что вместе с Виторией в Москву прибудет большая часть штаба, с которым он работал ранее.

    • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии31
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      Рейтинг: +88

      пега 1 час назад

      игроков с собой привезет штуки три-четыре, тогда могут и улучшения быть.

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      Рейтинг: +1558

      B.G. 2 часа назад

      Флаг Португалии Фатима
      Победитель Третьего дивизиона: 2008/09
      Флаг Португалии Пасуш де Феррейра
      Призёр Кубка португальской лиги: 2010/11
      Флаг Португалии Витория
      Победитель Кубка Португалии: 2012/13
      Призёр Суперкубка Португалии: 2013
      Флаг Португалии Бенфика
      Чемпион Чемпионата Португалии: 2015/16, 2016/17
      Призёр Суперкубка Португалии: 2015
      Обладатель Суперкубка Португалии: 2016
      И????

      0
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      Рейтинг: +2083

      Ден 781 2 часа назад

      Да тут большой разницы нет в тренере, хоть Пеп или Нагильсманн, если хороших трансферов не будет, так и будет Спартак пытаться постоянно зацепиться за медали, в жутких муках и борьбе с командами типа Уфы.

      0
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      Рейтинг: +3195

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Это тот самый ТОП тренер которого обещали?

      0
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      Рейтинг: +22031

      silver29 > АртурZaСМ 2 часа назад

      Победитель третьего дивизиона Португалии, это не хухры мухры ((((

      0
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      Рейтинг: -15

      vabo62 2 часа назад

      Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +7856

      ivany4 2 часа назад

      Не вериться что ГТ будет Витория. Не вяжутся его достижения, с заявленными ожиданиями владельцев Спартака.
      Если это случится, то похоже поменяем шило на мыло. Да еще потеряем год, будем собирать новую команду.))

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      Рейтинг: +3479

      Из Твери Леха 2 часа назад

      по фамилии что ли взяли в надежде на титул?

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      Рейтинг: +18716

      slavutiq70 2 часа назад

      В Саудовской Аравии деньжат подзаработал , а вот к нам за баблом или и спортивный интерес имеется ??? Вопрос,,,,

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      Рейтинг: +13554

      JTherry 3 часа назад

      Фетисов: "У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же как и у Тедеско"...
      ...если, действительно, Виториа, то его выбор между заявляемыми ранее - Гарсией и Жардимом, кажется объедком с барского стола(( впрочем, при нынешнем кризисе кадров, тренерская позиция кажется не самой главной, все решают на поле - футболисты...

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      Рейтинг: +1877

      FRZZ 3 часа назад

      Блин, кто их находит, по каким критериям выбирает???
      Мне кажется тренер из Балканских стран больше подошел бы Спартаку.

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      Рейтинг: +22037

      Боцман59rus > FRZZ 3 часа назад

      Они все рисковать боятся и держатся за должность, особенно Попов, а если тренер с именем провалится, с них взятки гладки, скажут - Смотрите кого мы вам привезли, кули вы от нас хотите...

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