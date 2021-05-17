Tuttomercatoweb: Витория в ближайшие дни прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить «Спартак» уже на этой неделе.

По информации Tuttomercatoweb, 51-летний португалец в ближайшие дни вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что Витория подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1».

Португалец привезет с собой в Россию четырех помощников.

Тренерский штаб Витории будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

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