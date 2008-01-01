Tuttomercatoweb: Витория в ближайшие дни прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Результат работы в Спартаке предсказуем. Через год два выгонят ссаными тряпками. Поставь им хоть Гвардиолу с Мауром результат один.
Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить «Спартак» уже на этой неделе.
По информации Tuttomercatoweb, 51-летний португалец в ближайшие дни вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что Витория подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1».
- Португалец привезет с собой в Россию четырех помощников.
- Тренерский штаб Витории будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
«СЭ»: задача Витории в «Спартаке» – чемпионство в сезоне-2021/22