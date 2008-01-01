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    Tuttomercatoweb: Витория в ближайшие дни прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

    Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория может возглавить «Спартак» уже на этой неделе.

    По информации Tuttomercatoweb, 51-летний португалец в ближайшие дни вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

    Ранее сообщалось, что Витория подпишет контракт с московским клубом либо на три года, либо по схеме «2+1».

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9211

      Литейный4 10 минут назад

      Результат работы в Спартаке предсказуем. Через год два выгонят ссаными тряпками. Поставь им хоть Гвардиолу с Мауром результат один.

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      Рейтинг: +3964

      Fusballer 14 минут назад

      Федун же хотел объявить 16 мая. Почему только жёлтые газетенки пишут об этом?

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      Рейтинг: +22409

      silver29 22 минуты назад

      До последнего надеюсь, что откажутся от иностранца ((( Правильно сказал Габулов они приезжают только зарабатывать, а футбол поднимают российские тренеры и за более скромные гонорары. Не знаю читает ли Федун тут комментарии, но прошу пригласи Слуцкого, точно чемпионат выиграем в следующем юбилейном году.

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      Рейтинг: +5349

      порт 25 минут назад

      Посмотрим что получится у Бони.

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