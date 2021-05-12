«СЭ»: задача Витории в «Спартаке» – чемпионство в сезоне-2021/22

Стала известна задача, которую поставило руководство «Спартака» перед новым главным тренером Руем Виторией.

По информации «СЭ», португалец должен будет выиграть РПЛ в год столетия клуба – в сезоне-2021/22. В связи с этим «Спартак» продаст летом не более одного-двух футболистов.