«СЭ»: задача Витории в «Спартаке» – чемпионство в сезоне-2021/22

Стала известна задача, которую поставило руководство «Спартака» перед новым главным тренером Руем Виторией.
По информации «СЭ», португалец должен будет выиграть РПЛ в год столетия клуба – в сезоне-2021/22. В связи с этим «Спартак» продаст летом не более одного-двух футболистов.
- Ранее сообщалось, что 51-летний португалец привезет с собой в Россию четырех помощников.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- В последний раз москвичи выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17.
Источник: «Спорт-Экспресс»