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    «СЭ»: задача Витории в «Спартаке» – чемпионство в сезоне-2021/22

    Стала известна задача, которую поставило руководство «Спартака» перед новым главным тренером Руем Виторией.

    По информации «СЭ», португалец должен будет выиграть РПЛ в год столетия клуба – в сезоне-2021/22. В связи с этим «Спартак» продаст летом не более одного-двух футболистов.

    • Ранее сообщалось, что 51-летний португалец привезет с собой в Россию четырех помощников.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • В последний раз москвичи выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1086

      Красногорск_Фан 5 минут назад

      Еще у Спартанцев был известный мем "Если" )))) Если выиграют ....Не они одни этого хотят в следующем году.

      0
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      Рейтинг: +18878

      slavutiq70 12 минут назад

      Как то странно ставят задачу золото а с другой стороны заявляют что усиления не стоит ждать , по крайне мере больших трат не предусмотрено,,,,Состав явно уступает Зениту а если ещё Питер и усилится под ЛЧ то суши вёсла,,,,,

      0
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      Рейтинг: +6600

      "supermax" 14 минут назад

      с имеющимся составом принять команду и сразу же взять чемпионство? ....что - то на грани фантастики по-моему

      1
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      Рейтинг: +7829

      NewLife 21 минуту назад

      Будет хорошая игра, будет и результат, но до этого пока далеко((

      0
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      Рейтинг: +9677

      BRO_football 23 минуты назад

      Рифму вам на слово "Руй", а не чемпионство на столетие клуба!

      4
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      Рейтинг: +2609

      FENIX-SL 28 минут назад

      в итоге единственным достижением будет то что он научится пить водку

      2
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      Рейтинг: +62

      R_a_i_n 35 минут назад

      Если продовать из основы, то только Крала. И нужноКАЧКСТВЕННОЕ усиление. Иначе бомжи админом задавят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5714

      playsh > R_a_i_n 21 минуту назад

      Любезный,ты слышал слово продАжа? Дальше уже не буду.Первоклашка.

      2
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      Рейтинг: +10

      vabo77 39 минут назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +17507

      vladimir-7 40 минут назад

      Руй: " Не пора ли нам замахнуться на самого Уильяма Шекспира"

      2
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      Рейтинг: +3788

      Fusballer 46 минут назад

      Вот так вот сразу? Или 100-200 миллионов будет потрачено на трансферы?

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      Рейтинг: +18878

      slavutiq70 > Fusballer 11 минут назад

      Объявляли что трат больших не будет,,,,,

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