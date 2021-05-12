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  • «СЭ»: задача Витории в «Спартаке» – чемпионство в сезоне-2021/22

«СЭ»: задача Витории в «Спартаке» – чемпионство в сезоне-2021/22

12 мая 2021, 18:55
25

Стала известна задача, которую поставило руководство «Спартака» перед новым главным тренером Руем Виторией.

По информации «СЭ», португалец должен будет выиграть РПЛ в год столетия клуба – в сезоне-2021/22. В связи с этим «Спартак» продаст летом не более одного-двух футболистов.

  • Ранее сообщалось, что 51-летний португалец привезет с собой в Россию четырех помощников.
  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • В последний раз москвичи выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (25)
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NewLife
1620835438
Предположения синит-экспресса)) Развивайте тему дальше, направление выбрано правильное, как насчет лч ?
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Сильвербой
1620835641
Это надо же такую х...ю нести!? В команде 2-3 человека, соответствующих заявленным задачам, остальные просто дно!
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paracetamol
1620835844
Чемпионство свиней? Гы!
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vladimir-7
1620836733
Руй: " Не пора ли нам замахнуться на самого Уильяма Шекспира"
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R_a_i_n
1620837037
Если продовать из основы, то только Крала. И нужноКАЧКСТВЕННОЕ усиление. Иначе бомжи админом задавят.
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BRO_football
1620837721
Рифму вам на слово "Руй", а не чемпионство на столетие клуба!
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"supermax"
1620838279
с имеющимся составом принять команду и сразу же взять чемпионство? ....что - то на грани фантастики по-моему
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slavа0508
1620838404
Как то странно ставят задачу золото а с другой стороны заявляют что усиления не стоит ждать , по крайне мере больших трат не предусмотрено,,,,Состав явно уступает Зениту а если ещё Питер и усилится под ЛЧ то суши вёсла,,,,,
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Из Твери Леха
1620841099
Это уже не Витории задача, а Федуна и размеров его чемоданов.
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zigbert
1620885779
Задача сложная. Особенно когда для усиления состава нужны игроки хорошего уровня а купить их не на что. От тренера тоже многое будет зависеть.
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