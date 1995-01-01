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    Зарема: «Я оставляю «Спартак» на втором месте с боевой командой и отличным коллективом»

    Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова отметила свою работу в московском клубе.

    «Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков.

    За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше.

    Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения (по поводу нового тренера – примечание «Бомбардира») остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака», – сказала Салихова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7356

      piligrim1986 19 минут назад

      сколько пафоса)))

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      Рейтинг: +8049

      NewLife 19 минут назад

      Жалко Федуна.

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      Рейтинг: +26371

      VVM1964 43 минуты назад

      Предыдущие её интервью мне нравились больше , а вот это ... - либо преподнесено так , но создается впечатление , что она - либо человек № 1 в Спартаке , либо себя таковой считает , не переоценка ли это собственной значимости ? ))

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      Рейтинг: +48

      Solist345345 1 час назад

      Бл@, если в следующем году команда окажется ниже второго места, она Федуну вырвет последние волосы, причем не на голове. Она ведь на это намекает!?

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      Рейтинг: +28074

      oyabun 1 час назад

      Уходит в монастырь что ли?

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      Рейтинг: +567

      SanInstructor 2 часа назад

      ???

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      Рейтинг: +3174

      Semenycch 2 часа назад

      По ней смирительная рубашка плачет!

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      Рейтинг: +560

      Николай71 > Semenycch 37 минут назад

      Может быть по тебе она плачет, смирительная твоя рубаха))

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