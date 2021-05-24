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  • Зарема: «Я оставляю «Спартак» на втором месте с боевой командой и отличным коллективом»

Зарема: «Я оставляю «Спартак» на втором месте с боевой командой и отличным коллективом»

24 мая 2021, 12:36
18

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова отметила свою работу в московском клубе.

«Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков.

За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше.

Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения (по поводу нового тренера – примечание «Бомбардира») остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака», – сказала Салихова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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oyabun
1621850823
Уходит в монастырь что ли?
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Solist345345
1621852321
Бл@, если в следующем году команда окажется ниже второго места, она Федуну вырвет последние волосы, причем не на голове. Она ведь на это намекает!?
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VVM1964
1621854513
Предыдущие её интервью мне нравились больше , а вот это ... - либо преподнесено так , но создается впечатление , что она - либо человек № 1 в Спартаке , либо себя таковой считает , не переоценка ли это собственной значимости ? ))
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NewLife
1621855903
Жалко Федуна.
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Pupsspb
1621857529
Прям она Спартак сама тащила))))))) смех да и только . Но то , что девушка увлекается футболом большая молодец
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JTherry
1621858382
"Я оставляю клуб на втором месте..." во, баба дает! она оставляет Спартак, ха...) пафоса на несколько интервью, будто сама и без команды затащила Спартак на второе место... все хорошее приписать себе, все плохое скинуть на менеджеров, не самая хорошая черта управленца... если бы это сказал Тедеско, болелы могли бы это понять...
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slavа0508
1621863461
Да уж ,,, Слов нет ,,,Богиня ты наша,,,
Ответить
Untitled-1
1621863821
На багаже Заремы ща попрёт!
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kvm
1621868275
от такой секса не допросишься...
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maygli
1621929157
Вот и хорошо... порулила и будя.
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