Зарема: «Я оставляю «Спартак» на втором месте с боевой командой и отличным коллективом»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова отметила свою работу в московском клубе.

«Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков.

За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше.

Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения (по поводу нового тренера – примечание «Бомбардира») остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака», – сказала Салихова.