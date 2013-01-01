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    «Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

    Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова объяснила поступок. Ее не устроил новый главный тренер Руй Витория, о чьем назначении вскоре должны объявить официально.

    «Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещe больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав восемь очков за десять игр). После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок.

    Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты – это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», – считает Салихова.

    «Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии19
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      Рейтинг: +22

      Pupsspb 5 минут назад

      Уже женщины лучше в футболе разбираются чем мужики...Дальше Дану Борисову в тренеры Спартака

      0
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      Рейтинг: +5352

      порт 6 минут назад

      Убедительно.

      0
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      Рейтинг: +12685

      KLIM777 12 минут назад

      Тут сложно не согласиться. Пригласите Аленичева, он ведь поставил чемпионскую игру

      0
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      Рейтинг: +6021

      серега кашин 27 минут назад

      права на 100%

      1
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      Рейтинг: +12292

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Бабенка в футболе разбирается в разы лучше, чем этот остальной мусор

      2
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      Рейтинг: +19081

      slavutiq70 > Skull_Boy 34 минуты назад

      Вот ответь в чём она разбирается ,,, да спроси любого школьника и он тебе тоже назовёт несколько сильны тренеров ,только вот пошёл бы Индзаги в Спартак вопрос ??? скорее всего нет,,,,,а если бы и пошёл то потребовал бы глобального усиления на что Федун просто не пошёл бы(да правило Фейр-плей не позволяет Спартаку что купить стоящее насколько я знаю на несколько десятков лямов евро уже в минусе )

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      Рейтинг: +4681

      sochi-2013 52 минуты назад

      Удивительно, но почему Федун не прислушался и не настоял на ответах на это вопросы?
      Про эскортницу - не завидуйте, или завидуйте молча.

      0
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      Рейтинг: +8036

      NewLife 55 минут назад

      Хвост хочет вилять собакой. Где были твои аудиторские способности и публичные вопли, когда тренером был пиджак или алень ?

      0
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      Рейтинг: +5727

      vladik12 > NewLife 50 минут назад

      Тогда она еще не была приближена к клубу.

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      Рейтинг: +4681

      sochi-2013 > NewLife 8 минут назад

      Настолько туп, что не можешь пару фамилий запомнить?

      0
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      Рейтинг: +895

      Хейтер Аларм 59 минут назад

      Тут я с эскортницей полностью согласен! Надо ее рулевой в Спартак ставить, гыгы

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      Рейтинг: +9252

      Литейный4 1 час назад

      Были физруки, пригласили физкультурника. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5850

      Viper for CSKA 1 час назад

      Федуну, похоже, клуб жене надо передать. Она всех там построит и правильно сделает. Как услышал, что она хотела Индзаги пригласить, сразу закралась мысль, что она разбирается в футболе на порядок лучше менеджмента Спартака. Ну, или по крайней мере ей кто-то весьма адекватный советует. Теперь сомнений нет. Нанятые менеджеры либо вообще не в теме, либо тупо пилят деньги.

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