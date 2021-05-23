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«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

23 мая 2021, 11:35
80

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова объяснила поступок. Ее не устроил новый главный тренер Руй Витория, о чьем назначении вскоре должны объявить официально.

«Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещe больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав восемь очков за десять игр). После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл Суперкубок.

Руй Витория ушел из европейского футбола в 2017 году, выбрав комфортные экономические условия для себя и отсутствие конкуренции, медленные скорости. Лично для меня арабские чемпионаты – это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Исключением могут быть молодые тренеры, которым нужен хоть какой опыт. В России как минимум пять клубов, которые претендуют на самые высокие позиции. В Саудовской Аравии такой конкуренции нет, чемпионат там очень специфичный. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку», – считает Салихова.

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака»

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (80)
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vladik12
1621759155
То чувство, когда Зарема шарит за футбол в разы больше, чем все мужики в руководстве "Спартака" вместе взятые.
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Viper for CSKA
1621759611
Федуну, похоже, клуб жене надо передать. Она всех там построит и правильно сделает. Как услышал, что она хотела Индзаги пригласить, сразу закралась мысль, что она разбирается в футболе на порядок лучше менеджмента Спартака. Ну, или по крайней мере ей кто-то весьма адекватный советует. Теперь сомнений нет. Нанятые менеджеры либо вообще не в теме, либо тупо пилят деньги.
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серега кашин
1621761594
права на 100%
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vladimir-7
1621764553
По делу, Зарема права, здраво рассуждает и обоснованно действует.
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knikos
1621765312
Если всё , что написано , действительно принадлежит ей , то ... снимаю шляпу !
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ivany4
1621770555
Еще немного, и сложиться полная "мозаика" внутренней кухни клуба. А если еще все удачно разрешиться, то следующие сто лет будут более удачливы для Спартака. Сейчас, анализировать ситуацию и делать какие-то выводы, приходиться исходя из всевозможных интервью, недоговоренностей, обрывков фраз и различных слухов. Но если взять последние пять-семь лет, то можно четко проследить направление мытарств Федуна - чего хочется и что имеется.)) Вкладывая бабки, он не получает удовольствия от результата. Пытается разобраться, не удается докопаться до истины. Есть небольшие успехи, которые в дальнейшем оборачиваются большими провалами и затратами. Думаю и Зарема и сын Алиперова, пришли в совет директоров, что бы понять что происходит, и быть по-ближе к событиям, и как-то изменить ситуацию. Полагаю, что неспроста Тед доработал до конца сезона, а не был уволен в паузе ЧР, как хотел Попов. Да и сейчас, позвонить Индзаги, и забыть про него, даже не выяснив условия возможного сотрудничества, тоже не просто так. Зарема, на мой взгляд, мыслит не одним юбилейным годом. Когда можно вбросить бабки, получить сиюминутную выгоду, а дальше проигрывать очередной условной Уфе или Лудогорцу. Она, вероятно как и Федун, хочет долгосрочной стабильности и результатов. А для этого нужен внятный "план", отлаженная структура его выполняющая, и время, для запуска всего этого "механизма". Так что посмотрим, что возьмет верх, холодный расчет или сиюминутные эмоции.
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ViktorMG1953
1621772142
Что творится в команде знают только те, кто там находится. Кем был Каррера, который привёл Спартак к чемпионству? Если новый тренер сможет не разрушив то, что создано Тедеско наладить игру в обороне, то шансы на чемпионство будут вполне реальными.
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oyabun
1621781367
Мне понятны действия и демарш Заремы. Она жена Федуна и мать трёх его детей-наследников. Женщине интересна логика расходов. И если впустую спустят 6-7 миллиардов в год столетия клуба, поставив на Виторию, что играет «4-2-3-1», отдав Жиго, Ларссона и Крала, а еще пролетев мимо группы ЛЧ, то Зарема окажется права в своем желании видеть другого тренера. Экономия 2-3 миллионов евро на тренерах себя не оправдает, если Витория не имеет четкого плана трансферов. А наибольшего успеха добился в «Бенфике», где идеальная система скаутинга без тренера. В противовес Салихова предлагала Фонсеку, что в «Роме» играл «3-4-2-1», или Индзаги – схема «3-5-2». В кандидатурах была логика.
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Ганнибал Лектор
1621782422
Да вам никакого тренера не надо, клоуны. Вам актера надо талантливого, который будет убедительно плакать о "судейском беспределе", чтобы в каждом матче ставили пеналь в ворота соперника крючкохвостых.
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filosof sparty
1621786294
Весьма убедительные аргументы «против» между прочим! Зарема нравится всё больше!)
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