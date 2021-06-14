Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Цель «Спартака» на следующий сезон – попадание в зону Лиги чемпионов

Цель «Спартака» на следующий сезон – попадание в зону Лиги чемпионов

14 июня 2021, 15:59
6

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях команды на сезон-2021/22.

«Задача – создать конкурентоспособную команду, которая будет выиграть титулы как можно чаще. Что касается столетия клуба, сейчас мы не акцентированы на сезоне-2021/22. Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас будет ещe время для добычи чемпионства.

Конкретная цель на сезон – попадание в зону Лиги чемпионов. Что касается нынешнего сезона – групповой этап ЛЧ. Чемпионство и титулы – это следствие. Мы хотим создать конкурентоспособную команду, которая будет стабильно выступать в Европе», – сказал Мележиков.

  • В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.
  • Сегодня столичный клуб представил Руя Виторию в качестве главного тренера.
  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1623676154
"Что касается столетия клуба, сейчас мы не акцентированы на сезоне-2021/22. "Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас будет ещe время для добычи чемпионства." Вот оно где собака порылась! )))
Ответить
Fusballer
1623676684
Сейчас до ЛЧ даже со второго места пахать и пахать. Просрали всё.
Ответить
slavа0508
1623678951
О чемпионстве подумаем когда будем отставать от лидера очков на 9-10 ????
Ответить
paracetamol
1623682356
Ну, в следующее столетие может разок чемпионами и станете.
Ответить
zigbert
1623683655
Будет неплохо если Витории удастся воплотить свои идеи в жизнь. Удачи!
Ответить
серега кашин
1623684406
можешь уже паковать вещи
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
16
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+