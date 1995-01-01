Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Цель «Спартака» на следующий сезон – попадание в зону Лиги чемпионов

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях команды на сезон-2021/22.

    «Задача – создать конкурентоспособную команду, которая будет выиграть титулы как можно чаще. Что касается столетия клуба, сейчас мы не акцентированы на сезоне-2021/22. Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас будет ещe время для добычи чемпионства.

    Конкретная цель на сезон – попадание в зону Лиги чемпионов. Что касается нынешнего сезона – групповой этап ЛЧ. Чемпионство и титулы – это следствие. Мы хотим создать конкурентоспособную команду, которая будет стабильно выступать в Европе», – сказал Мележиков.

    • В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.
    • Сегодня столичный клуб представил Руя Виторию в качестве главного тренера.
    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

    Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19849

      slavutiq70 11 минут назад

      О чемпионстве подумаем когда будем отставать от лидера очков на 9-10 ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4712

      Fusballer 49 минут назад

      Сейчас до ЛЧ даже со второго места пахать и пахать. Просрали всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15111

      derrik2000 58 минут назад

      "Что касается столетия клуба, сейчас мы не акцентированы на сезоне-2021/22. "Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас будет ещe время для добычи чемпионства."

      Вот оно где собака порылась!
      )))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86359
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66215
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru