Цель «Спартака» на следующий сезон – попадание в зону Лиги чемпионов

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях команды на сезон-2021/22.

«Задача – создать конкурентоспособную команду, которая будет выиграть титулы как можно чаще. Что касается столетия клуба, сейчас мы не акцентированы на сезоне-2021/22. Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас будет ещe время для добычи чемпионства.

Конкретная цель на сезон – попадание в зону Лиги чемпионов. Что касается нынешнего сезона – групповой этап ЛЧ. Чемпионство и титулы – это следствие. Мы хотим создать конкурентоспособную команду, которая будет стабильно выступать в Европе», – сказал Мележиков.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал на 2-м месте и сыграет в квалификации ЛЧ.

Сегодня столичный клуб представил Руя Виторию в качестве главного тренера.

в качестве главного тренера. Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»