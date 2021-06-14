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  • Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

14 июня 2021, 15:48
49

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о целях, которые поставил перед собой в московском клубе.

«У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание вокруг происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду.

Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию «Зенита». Верим, что сможем создать в «Спартаке» команду-победительницу. Важный год – юбилейный. Повторюсь, мы пришли сюда для того, чтобы выиграть титул.

Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, я со своими командами играл по той и другой схеме. Но в современном футболе не так важна схема, главное – соблюдение принципов», – сказал Витория.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Витория Руй
Комментарии (49)
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ilichkadr
1623675065
Руй начал рвать рубаху. Пришёл, увидел, наследил.............
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slavа0508
1623677529
У нас теперь птица говорун с тремя головами, посерёдке Зарема, слева Фетисов и справа Витория,,,,ох и весёлый сезон нас ждёт,,
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Дедуктор
1623677684
Руй погорячился. Никакой гегемонии Зенита пока нет. С большим трудом, натужно Зенит взял несколько титулов. При том, что остальные соперники дружно кто провалился как ЦСКА, Локо и Динамо с Краснодаром а кто обосрался в "криктический момэнт" как Спартак в матче с Уфой. Зенит никак не может стать гегемоном, пока добрый человек, но - трус и дурак у руля команды.
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ААМ
1623679452
Поживём - увидим, Как говорили на Руси: Не хвались, едучи на рати, а хвались, едучи с рати.
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Kollljan
1623681719
Гнилые понты. Тут он эту главную традицию Спартака сразу усвоил. Молодец!
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insider_retro
1623682508
Слишком приторные заявления... Дух, схемы и всё такое... Видно, он ещё не до конца осознал куда попал и как с этим бороться...
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DOCTOR PENALTY
1623682586
Сильная заява! "Народное достояние" от страха выпустило весь газ...прфуууу... А если серьёзно, то что-то много слов... громких слов...
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paracetamol
1623682646
Гы, от души посмеялся. Многие в свинарнике так говорили до зимних каникул, да потом их посылали сами знаете куда!
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the teacher
1623686094
Виктория, вот не 3.14 здел бы ты раньше времени, думаю через год уже тебя выгонять в очередной эль-халяль ))))
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vla4839
1623686259
Очередной выпендрёжник пришёл.Без клоунов и скандалистов мясные не могут играть в футбол.
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