Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о целях, которые поставил перед собой в московском клубе.

    «У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание вокруг происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду.

    Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию «Зенита». Верим, что сможем создать в «Спартаке» команду-победительницу. Важный год – юбилейный. Повторюсь, мы пришли сюда для того, чтобы выиграть титул.

    Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, я со своими командами играл по той и другой схеме. Но в современном футболе не так важна схема, главное – соблюдение принципов», – сказал Витория.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2115

      ААМ 2 минуты назад

      Поживём - увидим, Как говорили на Руси: Не хвались, едучи на рати, а хвались, едучи с рати.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1092

      SaveAS 22 минуты назад

      Нужно быть честным, он пришёл за выходным пособием, всем стало известно какую хорошую сумму оно может составлять в Спартаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2518

      Дедуктор 31 минуту назад

      Руй погорячился. Никакой гегемонии Зенита пока нет. С большим трудом, натужно Зенит взял несколько титулов. При том, что остальные соперники дружно кто провалился как ЦСКА, Локо и Динамо с Краснодаром а кто обосрался в "криктический момэнт" как Спартак в матче с Уфой.
      Зенит никак не может стать гегемоном, пока добрый человек, но - трус и дурак у руля команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19849

      slavutiq70 34 минуты назад

      У нас теперь птица говорун с тремя головами, посерёдке Зарема, слева Фетисов и справа Витория,,,,ох и весёлый сезон нас ждёт,,

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6069

      владимир миронов 54 минуты назад

      У него бабла не хватит прервать гегемонию Зенита.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3827

      Из Твери Леха > владимир миронов 50 минут назад

      может у спиртака бы хватило бабла, если бы их глупое руководство им не раскидывалось. одному только Газизову (а он даже не игрок) 400 лямов. а сколько всяких глупых трат типа Тиля, ***** и т.д...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3827

      Из Твери Леха > Из Твери Леха 49 минут назад

      во как, даже фамилии игроков спама сайт звездочками заменяет)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4712

      Fusballer > Из Твери Леха 46 минут назад

      Зенит может позволить 40 лямов евров на ленивых н_е_г_р_о_в потратить , и ничего)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3827

      Из Твери Леха > Fusballer 24 минуты назад

      это 1 такой неудачный пример с малколмом. да и то это еще незавершенная история, вдруг он еще результат покажет или продан будет дороже. Например, покупка Халка может и была в минус, но зато какое украшение чемпионата было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6902

      "supermax" > Из Твери Леха 17 минут назад

      продан дороже чем что?...чем бутылка водки, которой ты регулярно видимо упарываешься, может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Shamil79 58 минут назад

      зря так сказал заранее...счас там где надо вентиль прикроют и поедет он домой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15111

      derrik2000 1 час назад

      Эк его "торкнуло" после того, как увидел сумму отступных в контракте.
      )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4890

      filosof sparty 1 час назад

      Главное, чтобы слова с делом не расходились! Пистить-не мешки ворочать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4712

      Fusballer 1 час назад

      Если Газпром разрешит, то сможешь. А если нет, то максимум второй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10797

      ilichkadr 1 час назад

      Руй начал рвать рубаху. Пришёл, увидел, наследил.............

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +835

      Бенедиктус > ilichkadr 1 час назад

      пришел, увидел, соблюл традиции.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3392

      serppion > ilichkadr 1 час назад

      Пришел, увидел, уволили...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10797

      ilichkadr > Бенедиктус 1 час назад

      Сомневаюсь, что португалец способен постичь традиции.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10797

      ilichkadr > serppion 1 час назад

      Главное изначально хороший контракт зацепить. Что касаемо увольнения, то сие предсказуемо изначально. Можно сразу после 1-ой неудачной игры идти к Лёне и разводить руками. Мол ошибся с клубом, не справился.............

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86359
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66215
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru