Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о целях, которые поставил перед собой в московском клубе.

«У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание вокруг происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду.

Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию «Зенита». Верим, что сможем создать в «Спартаке» команду-победительницу. Важный год – юбилейный. Повторюсь, мы пришли сюда для того, чтобы выиграть титул.

Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, я со своими командами играл по той и другой схеме. Но в современном футболе не так важна схема, главное – соблюдение принципов», – сказал Витория.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»