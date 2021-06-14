Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

14 июня 2021, 07:35
20

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий клубной пресс-службе после прибытия в Россию.

«Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом.

Конечно, лично еще никого не видели, но с нетерпением ждем, когда начнем работать», – сказал 51-летний португалец.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1623649420
что-то мне кажется он звиздун еще тот, но может у него и тренировать получается, одно другое не отменяет....
Ответить
ilichkadr
1623650277
Похоже артист ещё тот. Не успел сойти с трапа, как уже "прекрасно знаком со всеми футболистами и познакомился детально с российским чемпионатом".
Ответить
slavа0508
1623650484
Поздравляю парни в нашем реду балаболов прибыло,Фетисов ,Зарема а теперь Витория, не знаю какое место в чемпионате займём но вот по статьям в прессе и блогах явно будем в лидерах,,,,
Ответить
Shamil79
1623650629
в обморок не упал...значит хорошо всё в нашем футболе
Ответить
владимир миронов
1623650786
В первую очередь знакомить надо с судьями.
Ответить
Syarich
1623657397
Очередной якорь, утянущий Мяснак на самое Дно!
Ответить
insider_retro
1623657483
Вот он наверное ох@ел от тонкостей нахлынувшего знакомства... Особенно, неизгладимые впечатления были от изучения участи предыдущих наставников...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1623657651
Мы ждали совсем другого. Но раз уж назначили, успехов тебе, Витория! Ждём Викторию!!!
Ответить
JTherry
1623671176
рад за Виторию, что его сегодняшняя пресс-конференция хоть немного отвлечет болельщиков от разгрома сборной России...) советую болельщикам сегодня по Матч-ТВ посмотреть также аналитику от Бузовой в 18.00 (ведущий - Трифанов)...
Ответить
Shamil79
1623676275
пришёл обсудить отступные
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
15
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+