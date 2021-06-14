Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий клубной пресс-службе после прибытия в Россию.
«Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом.
Конечно, лично еще никого не видели, но с нетерпением ждем, когда начнем работать», – сказал 51-летний португалец.
- Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
- Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»