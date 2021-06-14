Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий клубной пресс-службе после прибытия в Россию.

«Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом.

Конечно, лично еще никого не видели, но с нетерпением ждем, когда начнем работать», – сказал 51-летний португалец.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.