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    Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий клубной пресс-службе после прибытия в Россию.

    «Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом.

    Конечно, лично еще никого не видели, но с нетерпением ждем, когда начнем работать», – сказал 51-летний португалец.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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