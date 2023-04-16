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    Игрок «Пари НН» Соколов: «Мы бьемся за Юрана»

    Полузащитник «Пари НН» Артем Соколов дал комментарий после матча 23-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3). Нижегородцы открыли счет.

    «Я думаю, вы сами видите по игре, что мы бьемся за тренера, бьемся за Нижний Новгород. Потому что сейчас каждые очки на вес золота. Стараемся набрать их как можно больше. И в этой игре с «Динамо» старались, но вот эти вот последние 15 минут, которые перевернули всю игру, – они все перечеркнули», – сказал Соколов.

    • Сергей Юран принял команду в апреле.
    • «Пари НН» идет в зоне переходных матчей.
    • Следующий соперник – «Крылья Советов».

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    Источник: «Известия»

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