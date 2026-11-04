Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вальдас Дамбраускас - статистика

Сабах
Литва
7 января 1977 (49)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Туран Товуз
3 : 2
30.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 2
20.10.2026
Боруссия Д
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
2 : 0
13.10.2026
Славия
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сабах
9
6
1
2
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Туран Товуз
3 : 2
30.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Сабах
3 : 1
19.09.2026
Имишли
Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
Шафа
0 : 3
14.09.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 4 тур
Сабах
5 : 0
05.09.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Араз-Нахичевань
0 : 1
31.08.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Сабах
2 : 0
15.08.2026
Кяпаз
Главные новости
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+