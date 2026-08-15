Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Амедом» и «Эрзурумспором» пройдет 16 августа в Диярбакыре. Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – они не проигрывают в 17 из 19 последних матчей и стабильно забивают, тогда как гости имеют феноменальную голевую серию (26 матчей с голами из 28) и историческое преимущество в очных встречах, не проигрывая в семи последних матчах против «Амеда». Стартовый тур всегда полон сюрпризов, но сможет ли «Амед» прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или «Эрзурумспор» продолжит свое доминирование?

Кто победит в матче

В пользу «Амеда» говорит их впечатляющая общая форма и атакующая стабильность. Диярбакырский клуб не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола. Кроме того, хозяева забивают в трех последних матчах и играют на своем поле, где поддержка болельщиков может стать дополнительным козырем. Однако защита «Амеда» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. Это может позволить гостям, которые стабильно забивают, реализовать свои моменты. В товарищеских матчах перед сезоном «Амед» выглядел уверенно, победив «Динамо Батуми» (2-0), но в Первой лиге показывал нестабильные результаты.

«Эрзурумспор» подходит к матчу с серьезным преимуществом в очных встречах – команда не проигрывает «Амеду» в семи последних матчах и забивает в восьми последних очных встречах. В атаке гости феноменальны – они забивают в 26 из 28 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. Оборона «Эрзурумспора» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола, что является отличным показателем. В Первой лиге команда часто играла вничью (четыре последние игры завершились ничьей), но при этом стабильно забивала. В товарищеском матче перед сезоном «Эрзурумспор» сыграл вничью с «Ризеспором» (0-0). Учитывая историю очных встреч и надежную оборону, гости имеют все шансы не проиграть.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Амед» находится в хорошей общей форме, но его защита уязвима, а история противостояний складывается не в его пользу. «Эрзурумспор» стабильно забивает, редко проигрывает этому сопернику и имеет надежную оборону. Учитывая эти факторы, гости выглядят фаворитами, хотя хозяева способны забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Эрзурумспор» имеет преимущество: команда не проигрывает в семи последних матчах против «Амеда» и забивает в восьми последних встречах. Текущая форма «Эрзурумспора» стабильнее в обороне (0,60 пропущенных гола за игру) и атаке (26 матчей с голами из 28). «Амед» не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, но его защита уязвима, а история встреч говорит в пользу гостей. Учитывая все факторы, «Эрзурумспор» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 3 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Турция. Суперлига, 1 тур Амед 3 : 0 Эрзурумспор Турция. Суперлига, 1 тур Амед 3 : 0 Эрзурумспор

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эрзурумспора». Гости имеют преимущество в очных встречах (семь матчей без поражений), стабильно забивают «Амеду» и обладают надежной защитой. Хозяева, несмотря на хорошую общую форму, уязвимы в обороне и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Эрзурумспор» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы. Ставка: победа «Эрзурумспора» с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Амедом» и «Эрзурумспором» состоится 16 августа 2026 года в Диярбакыре и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.