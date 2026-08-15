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«Амед» – «Эрзурумспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

15 августа 2026 9:57
Амед - Эрзурумспор
16 авг. 2026, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Эрзурумспора»
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Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Амедом» и «Эрзурумспором» пройдет 16 августа в Диярбакыре. Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – они не проигрывают в 17 из 19 последних матчей и стабильно забивают, тогда как гости имеют феноменальную голевую серию (26 матчей с голами из 28) и историческое преимущество в очных встречах, не проигрывая в семи последних матчах против «Амеда». Стартовый тур всегда полон сюрпризов, но сможет ли «Амед» прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или «Эрзурумспор» продолжит свое доминирование?

Кто победит в матче

В пользу «Амеда» говорит их впечатляющая общая форма и атакующая стабильность. Диярбакырский клуб не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола. Кроме того, хозяева забивают в трех последних матчах и играют на своем поле, где поддержка болельщиков может стать дополнительным козырем. Однако защита «Амеда» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. Это может позволить гостям, которые стабильно забивают, реализовать свои моменты. В товарищеских матчах перед сезоном «Амед» выглядел уверенно, победив «Динамо Батуми» (2-0), но в Первой лиге показывал нестабильные результаты.

«Эрзурумспор» подходит к матчу с серьезным преимуществом в очных встречах – команда не проигрывает «Амеду» в семи последних матчах и забивает в восьми последних очных встречах. В атаке гости феноменальны – они забивают в 26 из 28 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. Оборона «Эрзурумспора» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола, что является отличным показателем. В Первой лиге команда часто играла вничью (четыре последние игры завершились ничьей), но при этом стабильно забивала. В товарищеском матче перед сезоном «Эрзурумспор» сыграл вничью с «Ризеспором» (0-0). Учитывая историю очных встреч и надежную оборону, гости имеют все шансы не проиграть.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Амед» находится в хорошей общей форме, но его защита уязвима, а история противостояний складывается не в его пользу. «Эрзурумспор» стабильно забивает, редко проигрывает этому сопернику и имеет надежную оборону. Учитывая эти факторы, гости выглядят фаворитами, хотя хозяева способны забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Эрзурумспор» имеет преимущество: команда не проигрывает в семи последних матчах против «Амеда» и забивает в восьми последних встречах. Текущая форма «Эрзурумспора» стабильнее в обороне (0,60 пропущенных гола за игру) и атаке (26 матчей с голами из 28). «Амед» не проигрывает в 17 из 19 последних матчей, но его защита уязвима, а история встреч говорит в пользу гостей. Учитывая все факторы, «Эрзурумспор» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
16.08.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
16.08.2026
Эрзурумспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Амед
40
Альбан Лафон
ВР
21
Мехмет Есиль
(К) ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
6
Cem Üstündag
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Эрзурумспор
31
Matija Orbanić
ВР
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
3
Yakup Kırtay
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
8
Sefa Akgün
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
99
Mustafa Fettahoglu
ЦП
10
Eren Tozlu
(К) ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Амед
27
Бурак Бозан
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
3
Miraç Acer
ЦЗ
33
Amadou Cissé
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
97
Berk Kızıldemir
ЦП
93
Райан Лутин
АП
10
Самуэль Балле
ПВ
Эрзурумспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
23
Cengizhan Bayrak
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
45
Mert Önal
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
7
İlkan Sever
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
3-1-1-2-3
40
Лафон
21
Есиль
4
Бейтс
5
Деллова
22
Равелосон
6
7
Красники
11
Сор
45
Дианье
99
Орбан
91
Саба
4-1-3-2
31
4
Гершалиу
3
18
Муякич
53
6
Байе
8
65
99
11
10
11
Сор
17
Мерас
17
Мерас
11
Сор
6
18
Гюль
18
Гюль
6
99
Орбан
3
3
99
Орбан
91
Саба
93
Лутин
93
Лутин
91
Саба
45
Дианье
10
Балле
10
Балле
45
Дианье
11
2
Эбоселе
2
Эбоселе
11
8
9
Керк
9
Керк
8
53
7
7
53
99
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
99
Остались в запасе
Амед
Эрзурумспор
27
Бурак Бозан
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
33
Amadou Cissé
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
97
Berk Kızıldemir
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
23
Cengizhan Bayrak
ЦЗ
45
Mert Önal
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
33
Amadou Cissé
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
97
Berk Kızıldemir
ЦП
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
23
Cengizhan Bayrak
ЦЗ
45
Mert Önal
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Эрзурумспор
Точно не сыграют
E. Yigit

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эрзурумспора». Гости имеют преимущество в очных встречах (семь матчей без поражений), стабильно забивают «Амеду» и обладают надежной защитой. Хозяева, несмотря на хорошую общую форму, уязвимы в обороне и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Эрзурумспор» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы. Ставка: победа «Эрзурумспора» с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Амедом» и «Эрзурумспором» состоится 16 августа 2026 года в Диярбакыре и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Амед» – «Эрзурумспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

2.90
Победа «Эрзурумспора»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Эрзурумспор Амед
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