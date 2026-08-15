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«Ланс» – «ПСЖ»: кто победит в финале Суперкубка Франции 2026

15 августа 2026 8:35
Ланс - ПСЖ
16 авг. 2026, воскресенье 21:45 | Суперкубок Франции, Финал
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «ПСЖ» с форой (-1)
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Финальный матч Суперкубка Франции между «Лансом» и «ПСЖ» пройдет 16 августа в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис». Хозяева – обладатели Кубка Франции – подходят к игре после уверенной предсезонной подготовки, тогда как парижане, победители Лиги чемпионов и чемпионы Франции, имеют подавляющее преимущество в очных встречах: восемь побед подряд. Однако «Ланс» в последних товарищеских матчах демонстрирует высокую результативность, а ПСЖ пропускает в пяти последних играх. Сумеет ли «Ланс» прервать свою неудачную серию против парижского гранда и завоевать трофей, или «ПСЖ» подтвердит свой статус фаворита и продолжит доминировать?

Кто победит в матче

В пользу «Ланса» говорит фактор домашнего поля и атакующая мощь, которую команда продемонстрировала в предсезонных матчах. В среднем за последние пять игр «Ланс» забивает 2,40 гола за матч и забивает в пяти из семи последних встреч. При этом хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей, что свидетельствует о стабильности. Кроме того, «Ланс» в товарищеских матчах одержал уверенные победы над «Вильярреалом» (3-1) и «Булонью» (4-1), а также сыграл вничью с «Шарлеруа» (2-2). Однако защита команды оставляет желать лучшего – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, а также пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «ПСЖ» «Ланс» проиграл восемь последних матчей, что создает серьезное психологическое давление.

«ПСЖ» подходит к финалу с колоссальным преимуществом в личных встречах. Парижане побеждают в восьми последних матчах против «Ланса» и забивают в 12 последних очных встречах. В атаке «ПСЖ» стабилен – он забивает в 29 из 30 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,00 гола (при этом стоит учитывать, что в последних матчах были товарищеские игры и Суперкубок Европы, где результативность была ниже). Однако защита парижан вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В недавнем Суперкубке Европы «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» (2-1), что подтверждает их боевой настрой перед этим финалом.

Сравнивая обе teams, можно с уверенностью говорить о преимуществе «ПСЖ» за счет класса и истории очных встреч. «Ланс» способен забить, учитывая проблемы парижан в обороне, но их собственная защита также уязвима, а психологический барьер против «ПСЖ» может сказаться. Ожидается, что «ПСЖ» добьется победы, хотя «Ланс» может отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «ПСЖ» имеет подавляющее преимущество: восемь побед подряд и 12 матчей с голами в ворота «Ланса». Текущая форма «Ланса» в атаке впечатляет (2,40 гола за игру), но их защита пропускает в пяти последних матчах. «ПСЖ» забивает почти в каждом матче, но пропускает в последних пяти встречах. Учитывая историю и разницу в классе, «ПСЖ» является явным фаворитом, однако «Ланс» может преподнести сюрприз за счет своей результативности.

Личные встречи
Побед - 3 (13%)
Ничьих - 7 (29%)
Побед - 14 (58%)
17
Забитых мячей
42
0.71
В среднем за матч
1.75
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Франция. Кубок, 1/32 финала
ПСЖ
5 : 1
08.01.2011
Ланс
Самая крупная ничья
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
1 : 1
22.12.2024
ПСЖ
Суперкубок Франции, Финал
Ланс
1 : 0
16.08.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
2 : 0
14.09.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
1 : 2
18.01.2025
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
1 : 1
22.12.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
02.11.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
3 : 1
26.08.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 1
15.04.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
3 : 1
01.01.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
1 : 1
23.04.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2 : 1
01.05.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
1 : 0
10.09.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
4 : 1
07.03.2015
Ланс
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 3
17.10.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
0 : 0
12.02.2011
Ланс
Франция. Кубок, 1/32 финала
ПСЖ
5 : 1
08.01.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 2
26.09.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
1 : 1
06.03.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
1 : 1
16.12.2009
Ланс
Кубок Французской Лиги, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 0
14.01.2009
Ланс
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
3 : 0
13.01.2008
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
0 : 0
12.08.2007
ПСЖ
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Флориан Товен
(К) ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Mezian Mesloub
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
3-2-2-2-1
40
Риссе
32
Антонио
25
Ганиу
14
Навроцки
14
Удоль
23
Абдулхамид
8
Титрауи
27
Кюизанс
19
Сима
10
Товен
29
Иванович
3-3-1-3
39
Сафонов
6
Забарный
51
Пачо
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
12
Динь
17
Витинья
11
Аклиуш
14
Дуэ
7
Кварацхелия
29
Иванович
2
Агилар
2
Агилар
29
Иванович
27
Кюизанс
5
Булатович
5
Булатович
27
Кюизанс
8
Титрауи
21
Айдара
21
Айдара
8
Титрауи
10
Товен
21
Скурась
21
Скурась
10
Товен
19
Сима
38
Фофана
38
Фофана
19
Сима
12
Динь
25
Мендеш
25
Мендеш
12
Динь
4
Бералдо
8
Руис
8
Руис
4
Бералдо
7
Кварацхелия
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
27
Фернандес
27
Фернандес
33
Заир-Эмери
11
Аклиуш
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Аклиуш
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
38
Mezian Mesloub
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
38
Mezian Mesloub
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Луис Энрике

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «ПСЖ» с разницей минимум в один мяч. Парижане имеют подавляющее преимущество в очных встречах (восемь побед подряд), стабильно забивают «Лансу» и находятся на пике формы после победы в Суперкубке Европы. Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «ПСЖ» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и завоюет трофей. Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) с коэффициентом 2.20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Финал Суперкубка Франции между «Лансом» и «ПСЖ» состоится 16 августа 2026 года в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис» и начнется в 21-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна в сервисе Okko.

«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть онлайн

2.20
Победа «ПСЖ» с форой (-1)
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Автор: Бестужев Павел
Суперкубок Франции ПСЖ Ланс
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