Финальный матч Суперкубка Франции между «Лансом» и «ПСЖ» пройдет 16 августа в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис». Хозяева – обладатели Кубка Франции – подходят к игре после уверенной предсезонной подготовки, тогда как парижане, победители Лиги чемпионов и чемпионы Франции, имеют подавляющее преимущество в очных встречах: восемь побед подряд. Однако «Ланс» в последних товарищеских матчах демонстрирует высокую результативность, а ПСЖ пропускает в пяти последних играх. Сумеет ли «Ланс» прервать свою неудачную серию против парижского гранда и завоевать трофей, или «ПСЖ» подтвердит свой статус фаворита и продолжит доминировать?

Кто победит в матче

В пользу «Ланса» говорит фактор домашнего поля и атакующая мощь, которую команда продемонстрировала в предсезонных матчах. В среднем за последние пять игр «Ланс» забивает 2,40 гола за матч и забивает в пяти из семи последних встреч. При этом хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей, что свидетельствует о стабильности. Кроме того, «Ланс» в товарищеских матчах одержал уверенные победы над «Вильярреалом» (3-1) и «Булонью» (4-1), а также сыграл вничью с «Шарлеруа» (2-2). Однако защита команды оставляет желать лучшего – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, а также пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «ПСЖ» «Ланс» проиграл восемь последних матчей, что создает серьезное психологическое давление.

«ПСЖ» подходит к финалу с колоссальным преимуществом в личных встречах. Парижане побеждают в восьми последних матчах против «Ланса» и забивают в 12 последних очных встречах. В атаке «ПСЖ» стабилен – он забивает в 29 из 30 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,00 гола (при этом стоит учитывать, что в последних матчах были товарищеские игры и Суперкубок Европы, где результативность была ниже). Однако защита парижан вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В недавнем Суперкубке Европы «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» (2-1), что подтверждает их боевой настрой перед этим финалом.

Сравнивая обе teams, можно с уверенностью говорить о преимуществе «ПСЖ» за счет класса и истории очных встреч. «Ланс» способен забить, учитывая проблемы парижан в обороне, но их собственная защита также уязвима, а психологический барьер против «ПСЖ» может сказаться. Ожидается, что «ПСЖ» добьется победы, хотя «Ланс» может отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «ПСЖ» имеет подавляющее преимущество: восемь побед подряд и 12 матчей с голами в ворота «Ланса». Текущая форма «Ланса» в атаке впечатляет (2,40 гола за игру), но их защита пропускает в пяти последних матчах. «ПСЖ» забивает почти в каждом матче, но пропускает в последних пяти встречах. Учитывая историю и разницу в классе, «ПСЖ» является явным фаворитом, однако «Ланс» может преподнести сюрприз за счет своей результативности.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «ПСЖ» с разницей минимум в один мяч. Парижане имеют подавляющее преимущество в очных встречах (восемь побед подряд), стабильно забивают «Лансу» и находятся на пике формы после победы в Суперкубке Европы. Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «ПСЖ» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и завоюет трофей. Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) с коэффициентом 2.20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Финал Суперкубка Франции между «Лансом» и «ПСЖ» состоится 16 августа 2026 года в Лансе на стадионе «Болларт-Делелис» и начнется в 21-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна в сервисе Okko.