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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - ПСЖ
Ланс - ПСЖ: обзор матча 26 сентября 2010
Ланс
26.09.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
50'
А. Бедимо (АГ)
90+2'
Нене
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - ПСЖ
+2
ГОЛ! 0:2!
Нене
Пас отдал
П. Луйиндула
Замена
К. Акале
️️️️
Н. Ковачевич
Желтая карточка
Д. Полье
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Г. Оаро
Замена
Ж. Клеман
️️️️
Л. Жюли
Замена
И. Джемаа
️️️️
Эдуардо
Замена
Д. Полье
️️️️
Т. Маулида
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Бедимо
Желтая карточка
Л. Жюли
20'
Желтая карточка
М. Сахо
Желтая карточка
К. Макелеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ЛЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
26
Йохан Демон
(К)
ЦЗ
12
Абдулразак Букари
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЛП
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
4-4-2
1
Рунье
5
Яхья
12
Бедимо
26
Демон
12
Букари
22
Сертик
18
Руде
21
Армаш
5
Ковачевич
11
Эдуардо
8
Маулида
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
22
Арман
12
Сахо
29
Тьене
0
Жюли
0
Макелеле
8
Шантом
12
Нене
99
Оаро
9
Эрдинг
5
Ковачевич
28
Акале
28
Акале
5
Ковачевич
11
Эдуардо
17
Джемаа
17
Джемаа
11
Эдуардо
8
Маулида
10
Полье
10
Полье
8
Маулида
0
Жюли
11
Клеман
11
Клеман
0
Жюли
99
Оаро
88
Луйиндула
88
Луйиндула
99
Оаро
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ланс - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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