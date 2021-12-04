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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - ПСЖ
Ланс - ПСЖ: обзор матча 04 декабря 2021
Ланс
04.12.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
62'
С. Фофана
90+2'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - ПСЖ
Желтая карточка
Ж. Гради
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
К. Мбаппе
90'
Желтая карточка
А. Хакими
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Д. Кошта
80'
Замена
М. Айдара
️️️️
А. Калимуэндо
80'
79'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
70'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Л. Паредес
70'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Перейра
70'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Икарди
63'
Желтая карточка
М. Верратти
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
Ш. Дукур
62'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
Г. Какута
54'
Желтая карточка
Ф. Медина
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
70
Шарль Боли
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Лека
4
Дансо
24
Гради
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
5
Какута
15
Калимуэндо
4-2-1-2-1
1
Навас
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Бернат
5
Паредес
2
Перейра
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Месси
9
Икарди
15
Калимуэндо
21
Айдара
21
Айдара
15
Калимуэндо
10
Кошта
18
Каюзак
18
Каюзак
10
Кошта
5
Какута
7
Сотока
7
Сотока
5
Какута
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
2
Перейра
5
Гуйе
5
Гуйе
2
Перейра
5
Паредес
23
Вейналдум
23
Вейналдум
5
Паредес
9
Икарди
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Икарди
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ланс - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
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