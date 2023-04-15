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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ланс
ПСЖ - Ланс: обзор матча 15 апреля 2023
ПСЖ
15.04.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 1
Завершен
Ланс
31'
К. Мбаппе
37'
Витинья
40'
Л. Месси
60'
П. Франковски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ланс
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Маркиньос
88'
87'
Желтая карточка
М. Айдара
84'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ж. Гради
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
77'
73'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
60'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Франковски
46'
Замена
Ж. Онана
️️️️
А. Фульини
46'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
А. Томассон
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
40'
ГОЛ! 2:0!
Витинья
Пас отдал
Н. Мендеш
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Витинья
31'
19'
Красная карточка
С. Абдул Самед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
93
Рамос
2
Хакими
2
Перейра
8
Руис
17
Витинья
18
Солер
10
Месси
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
30
Самба
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
20
Машадо
99
Самед
42
Фофана
10
Фульини
28
Томассон
95
Франковски
17
Опенда
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
5
Маркиньос
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
10
Фульини
14
Онана
14
Онана
10
Фульини
24
Гради
10
Кошта
10
Кошта
24
Гради
28
Томассон
7
Сотока
7
Сотока
28
Томассон
Остались в запасе
ПСЖ
Ланс
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Ланс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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