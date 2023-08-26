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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ланс
ПСЖ - Ланс: обзор матча 26 августа 2023
ПСЖ
26.08.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ланс
45'
М. Асенсио
52'
К. Мбаппе
90+1'
К. Мбаппе
90+5'
М. Гилявоги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ланс
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
М. Гилявоги
Пас отдал
Ф. Сотока
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ф. Руис
90'
+1
87'
Желтая карточка
Ж. Гради
Замена
К. Солер
️️️️
В. Заир-Эмери
86'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Эрнандес
83'
83'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Диуф
82'
Желтая карточка
Д. Машадо
Замена
Ф. Руис
️️️️
У. Дембеле
80'
79'
Желтая карточка
С. Спирингс
74'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
А. Фульини
58'
Замена
Э. Ваи
️️️️
А. Томассон
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Эрнандес
52'
46'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
П. Франковски
46'
Замена
С. Спирингс
️️️️
С. Абдул Самед
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
В. Заир-Эмери
45'
42'
Желтая карточка
Ф. Сотока
19'
Желтая карточка
Ф. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
28
Аянда Шишуба
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Давид Кошта
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
21
Эрнандес
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
2
Хакими
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
10
Дембеле
10
Асенсио
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
30
Самба
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
20
Машадо
99
Самед
17
Диуф
10
Фульини
28
Томассон
95
Франковски
7
Сотока
21
Эрнандес
2
Перейра
2
Перейра
21
Эрнандес
10
Дембеле
8
Руис
8
Руис
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
18
Солер
18
Солер
33
Заир-Эмери
95
Франковски
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
95
Франковски
99
Самед
6
Спирингс
6
Спирингс
99
Самед
17
Диуф
10
Кошта
10
Кошта
17
Диуф
28
Томассон
11
Ваи
11
Ваи
28
Томассон
10
Фульини
9
Гилявоги
9
Гилявоги
10
Фульини
Остались в запасе
ПСЖ
Ланс
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Ланс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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