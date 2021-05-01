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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ланс
ПСЖ - Ланс: обзор матча 01 мая 2021
ПСЖ
01.05.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 1
Завершен
Ланс
33'
Неймар
59'
Маркиньос
61'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ланс
Желтая карточка
М. Верратти
90'
+5
Желтая карточка
Маркиньос
90'
+1
Замена
М. Кен
️️️️
Ю. Дракслер
90'
+1
Замена
Рафинья
️️️️
Неймар
90'
+1
Желтая карточка
Т. Керер
89'
81'
Замена
К. Жан
️️️️
К. Мишелен
Желтая карточка
А. Эррера
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Сотока
76'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Ш. Дукур
69'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
И. Ганаго
69'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Калимуэндо
69'
Замена
Г. Какута
️️️️
Я. Каюзак
66'
Желтая карточка
Ф. Медина
61'
ГОЛ! 2:1!
И. Ганаго
Пас отдал
А. Калимуэндо
Замена
А. Эррера
️️️️
П. Сарабия
60'
Замена
М. Верратти
️️️️
И. Гуйе
60'
ГОЛ! 2:0!
Маркиньос
Пас отдал
Неймар
59'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Ю. Дракслер
33'
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Дагба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-2-3-1
1
Навас
5
Маркиньос
3
Кимпембе
22
Диалло
2
Дагба
5
Гуйе
2
Перейра
10
Неймар
7
Дракслер
7
Сарабия
9
Икарди
3-4-1-2
1
Фариньес
2
Медина
15
Фортеш
24
Гради
22
Мишелен
18
Каюзак
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
37
Ганаго
15
Калимуэндо
2
Дагба
6
Керер
6
Керер
2
Дагба
10
Неймар
12
Рафинья
12
Рафинья
10
Неймар
5
Гуйе
6
Верратти
6
Верратти
5
Гуйе
7
Сарабия
21
Эррера
21
Эррера
7
Сарабия
7
Дракслер
9
Кен
9
Кен
7
Дракслер
28
Дукур
7
Маурисио
7
Маурисио
28
Дукур
18
Каюзак
5
Какута
5
Какута
18
Каюзак
15
Калимуэндо
24
Банза
24
Банза
15
Калимуэндо
37
Ганаго
29
Сотока
29
Сотока
37
Ганаго
22
Мишелен
10
Жан
10
Жан
22
Мишелен
Остались в запасе
ПСЖ
Ланс
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
16
Янник Пандор
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча ПСЖ - Ланс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
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