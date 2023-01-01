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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - ПСЖ
Ланс - ПСЖ: обзор матча 01 января 2023
Ланс
01.01.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
5'
П. Франковски
28'
Л. Опенда
48'
А. Клод-Морис
8'
У. Экитике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - ПСЖ
90'
+4
Желтая карточка
М. Верратти
Замена
Л. Пореба
️️️️
С. Фофана
90'
+4
88'
Желтая карточка
И. Гарби
78'
Замена
И. Гарби
️️️️
К. Солер
Замена
Ж. Онана
️️️️
А. Клод-Морис
73'
73'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
У. Экитике
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
73'
58'
Замена
Витинья
️️️️
Ф. Руис
58'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Д. Перейра
ГОЛ! 3:1!
А. Клод-Морис
Пас отдал
Л. Опенда
48'
45'
+2
Желтая карточка
А. Хакими
Желтая карточка
Ж. Гради
45'
+2
Желтая карточка
С. Абдул Самед
41'
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
Пас отдал
С. Фофана
28'
8'
ГОЛ! 1:1!
У. Экитике
ГОЛ! 1:0!
П. Франковски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
21
Айдара
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
20
Клод-Морис
95
Франковски
7
Сотока
17
Опенда
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
93
Рамос
5
Маркиньос
20
Мукиэле
2
Перейра
6
Верратти
8
Руис
18
Солер
22
Экитике
10
Мбаппе
20
Клод-Морис
14
Онана
14
Онана
20
Клод-Морис
42
Фофана
8
Пореба
8
Пореба
42
Фофана
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
22
Экитике
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
22
Экитике
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
18
Солер
17
Гарби
17
Гарби
18
Солер
2
Перейра
7
Сарабия
7
Сарабия
2
Перейра
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ЦЗ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ЦЗ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ланс - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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