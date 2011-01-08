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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Ланс
ПСЖ - Ланс: обзор матча 08 января 2011
ПСЖ
08.01.2011, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
5 : 1
Завершен
Ланс
Матч
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Статистика матча ПСЖ - Ланс
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Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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07.11.2026
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