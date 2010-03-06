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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - ПСЖ
Ланс - ПСЖ: обзор матча 06 марта 2010
Ланс
06.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
67'
С. Руде
90'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - ПСЖ
Желтая карточка
Ю. Санкаре
ГОЛ! 1:1!
С. Сессеньон
Замена
А. Букари
️️️️
И. Джемаа
Замена
️️️️
Ж. Клеман
Замена
М. Кежман
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 1:0!
С. Руде
Замена
А. Бедимо
️️️️
Эдуардо
Замена
С. Руде
️️️️
К. Акале
Желтая карточка
А. Армаш
Желтая карточка
К. Жалле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Канга Акале
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
27
Самба Соу
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
3-3-3
5
Яхья
2
Рамос
24
Шелье
26
Демон
21
Армаш
5
Ковачевич
28
Акале
11
Эдуардо
17
Джемаа
22
Монне-Паке
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
6
Камара
22
Арман
12
Сахо
0
Жюли
0
Макелеле
11
Клеман
29
Сессеньон
9
Эрдинг
99
Оаро
11
Эдуардо
12
Бедимо
12
Бедимо
11
Эдуардо
28
Акале
18
Руде
18
Руде
28
Акале
17
Джемаа
12
Букари
12
Букари
17
Джемаа
0
Жюли
13
Санкаре
13
Санкаре
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Кежман
99
Кежман
9
Эрдинг
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
16
Хамди Касрауи
ВР
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Янник Каюзак
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
27
Самба Соу
ЦП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Янник Каюзак
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ланс - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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