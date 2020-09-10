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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - ПСЖ
Ланс - ПСЖ: обзор матча 10 сентября 2020
Ланс
10.09.2020, четверг, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
57'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - ПСЖ
84'
Замена
М. Баккер
️️️️
Х. Бернат
Замена
И. Бура
️️️️
И. Силла
84'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Ш. Дукур
83'
78'
Желтая карточка
Х. Бернат
74'
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Кимпембе
Замена
К. Жан
️️️️
И. Ганаго
71'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Г. Какута
71'
Желтая карточка
Ф. Сотока
70'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
С. Банза
65'
ГОЛ! 1:0!
И. Ганаго
57'
Желтая карточка
Ш. Дукур
44'
38'
Желтая карточка
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
23
Мануэль Перес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
ПСЖ
75
Гариссон Инносан
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3-3-1-1-2
16
Лека
2
Медина
5
Баде
24
Гради
4
Силла
28
Дукур
22
Мишелен
23
Перес
5
Какута
37
Ганаго
24
Банза
4-1-3-1-1
1
Булка
3
Курзава
3
Кимпембе
6
Керер
24
Бернат
5
Гуйе
8
Руис-Атиль
21
Эррера
6
Верратти
7
Сарабия
15
Калимуэндо
4
Силла
14
Бура
14
Бура
4
Силла
28
Дукур
7
Маурисио
7
Маурисио
28
Дукур
24
Банза
29
Сотока
29
Сотока
24
Банза
5
Какута
18
Каюзак
18
Каюзак
5
Какута
37
Ганаго
10
Жан
10
Жан
37
Ганаго
24
Бернат
5
Баккер
5
Баккер
24
Бернат
3
Кимпембе
22
Диалло
22
Диалло
3
Кимпембе
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
75
Гариссон Инносан
ВР
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
92
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
75
Гариссон Инносан
ВР
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ланс - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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