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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - ПСЖ
Ланс - ПСЖ: обзор матча 14 января 2024
Ланс
14.01.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
30'
Б. Барколя
89'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - ПСЖ
89'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
У. Дембеле
Замена
А. Шишуба
️️️️
Н. Эль-Айнауи
86'
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
74'
Замена
А. Томассон
️️️️
Д. Кошта
74'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Диуф
74'
62'
Замена
Ф. Руис
️️️️
К. Солер
52'
Желтая карточка
К. Солер
Замена
Д. Чавес
️️️️
Ф. Мауасса
46'
Красная карточка
Ж. Гради
45'
+2
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Барколя
Пас отдал
К. Мбаппе
Пенальти не реализован!
П. Франковски
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
38
Keny Mbala
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Сенни Маюлу
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
27
Мауасса
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
95
Франковски
10
Кошта
11
Ваи
7
Сотока
2-3-2-2-1
1
Доннарумма
5
Маркиньос
21
Эрнандес
2
Перейра
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
18
Солер
10
Дембеле
29
Барколя
10
Мбаппе
27
Мауасса
13
Чавес
13
Чавес
27
Мауасса
17
Диуф
10
Фульини
10
Фульини
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
28
Шишуба
28
Шишуба
21
Эль-Айнауи
10
Кошта
28
Томассон
28
Томассон
10
Кошта
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
18
Солер
8
Руис
8
Руис
18
Солер
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Сенни Маюлу
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Сенни Маюлу
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ланс - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
341
695
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.6
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стад Болла-Делели
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